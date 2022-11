Τα πρόβατα που περπατούσαν μέρες κυκλικά: Πιθανή εξήγηση στο μυστήριο

Καθηγητής δίνει μία πιθανή εξήγηση όσον αφορά στο παράξενο συμβάν που κατεγράφη στην Κίνα με εκατοντάδες πρόβατα να κάνουν συνεχείς κύκλους για 12 ημέρες.

Το φαινόμενο, που καταγράφηκε σε βίντεο και δημοσιεύτηκε στο Twitter από το κινεζικό κρατικό μέσο People's Daily, δείχνει τα πρόβατα να περπατούν σε κύκλο σε μια φάρμα στην εσωτερική Μογγολία, στη βόρεια Κίνα. Τα περισσότερα, αλλά όχι όλα, τα ζώα στο μαντρί, φαίνονται να εμφανίζουν αυτή τη συμπεριφορά.

Τα πρόβατα είναι γνωστό ότι μιμούνται τις συμπεριφορές των άλλων μελών του κοπαδιού. Αυτό οφείλεται στο ένστικτο που τους λέει να ακολουθούν το ζώο που βρίσκεται μπροστά τους για να αποφύγουν τους θηρευτές. Ωστόσο, είναι ιδιαίτερα ασυνήθιστο να κινούνται με τέτοιες συγχρονισμένες κινήσεις για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

The great sheep mystery! Hundreds of sheep walk in a circle for over 10 days in N China's Inner Mongolia. The sheep are healthy and the reason for the weird behavior is still a mystery. pic.twitter.com/8Jg7yOPmGK