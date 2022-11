Εκατοντάδες πρόβατα περπατούν κυκλικά για 14 συνεχόμενες μέρες στην Κίνα

Εκατοντάδες πρόβατα απαθανατίστηκαν σε βίντεο να περπατούν κυκλικά για 14 ημέρες συνεχόμενα σε περιοχή της εσωτερικής Μογγολίας στην Κίνα.

Η παράξενη συμπεριφορά, που καταγράφηκε από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης, δείχνει το μεγάλο κοπάδι από πρόβατα να βαδίζει συνεχώς δεξιόστροφα σχηματίζοντας έναν σχεδόν τέλειο κύκλο έξω από στάνη.

Κάποια άλλα πρόβατα στέκονται στην άκρη και παρακολουθούν την περίεργη περιστροφική κίνηση ενώ άλλα μερικές φορές στέκονται ακίνητα στο κέντρο.

Το βίντεο της παράξενης σκηνής αναρτήθηκε στο Twitter την Τετάρτη από την κινεζική κρατική εφημερίδα People's Daily. Σύμφωνα με την εφημερίδα τα πρόβατα είναι απολύτως υγιή και η αιτία αυτής της συμπεριφοράς τους παραμένει μυστήριο.

Η ιδιοκτήτρια των προβάτων, η κα. Miao, ισχυρίστηκε ότι το περιστατικό ξεκίνησε με μερικά πρόβατα, πριν ενωθεί ολόκληρο το κοπάδι.

Αν και υπάρχουν 34 στάβλοι στο αγρόκτημα, μόνο τα πρόβατα σε ένα από τα μαντριά, αυτά από το 13ο μαντρί παρουσίασαν αυτή την περίεργη συμπεριφορά.

Τα πρόβατα βρίσκονται σε διαρκή κίνηση από τις 4 Νοεμβρίου. Ορισμένοι υπέθεσαν ότι η συμπεριφορά αυτή των προβάτων μπορεί να είναι απόρροια μια βακτηριακής νόσου που ονομάζεται λιστερίωση. Πρόκειται για μία σοβαρή ζωονόσο λοίμωξη, η οποία προκαλείται από την κατανάλωση τροφίμων μολυσμένων από το βακτηρίδιο Listeria monocytogenes (Λιστέρια η μονοκυτταρογόνος).

Σύμφωνα με τους ειδικούς, επηρεάζει τα ζώα που είναι ανορεκτικά, καταθλιπτικά και αποπροσανατολισμένα.

Τα ξεσπάσματα αυτά συνήθως συμβαίνουν ως αποτέλεσμα αλλοιωμένης ή χαμηλής ποιότητας φρέσκου χορταριού. Στα αιγοπρόβατα, ωστόσο, ο θάνατος επέρχεται συνήθως εντός 24-48 ωρών από την εμφάνιση των συμπτωμάτων.

The great sheep mystery! Hundreds of sheep walk in a circle for over 10 days in N China's Inner Mongolia. The sheep are healthy and the reason for the weird behavior is still a mystery. pic.twitter.com/8Jg7yOPmGK