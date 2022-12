Κίνα: Καραμπόλα με εκατοντάδες οχήματα, εν μέσω έντονης ομίχλης- Ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες

Ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες μετά από καραμπόλα πάνω από 200 οχημάτων σε γέφυρα στην κινεζική πόλη Τζενγκτζόου, η οποία έχει χαθεί μέσα στην ομίχλη.

Σε βίντεο που δημοσιεύεται στο διαδίκτυο αποτυπώνεται ένα «ποτάμι» τρακαρισμένων οχημάτων, ενώ οι επιβαίνοντες παραμένουν στο σημείο, αναμένοντας για βοήθεια.

«Είναι πολύ τρομακτικό. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι εδώ, δεν νομίζω ότι μπορούμε να φύγουμε από τη γέφυρα» ακούγεται κάποιος να λέει σε ένα σύντομο βίντεο.

25 days till chinese New Year. Zhengxin Yellow River Bridge in ☭#china's Zhengzhou (home of deadly man-made floods in 2021 killing 10k & recent Foxconn "Great Escape"), more than 400 vehicles collided in a row due to reckless drivers, heavy fog & black ice on the road. pic.twitter.com/P9DNZRg1XT — Northrop Gundam 💎∀🦅⚔️☭⃠ (@GundamNorthrop) December 28, 2022

Πολλοί από τους τραυματίες, ο ακριβής αριθμός των οποίων δεν έχει διευκρινιστεί, εγκλωβίστηκαν στα οχήματά τους και η πυροσβεστική έστειλε 11 οχήματα και 66 πυροσβέστες για να βοηθήσουν, μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η ορατότητα σε πολλές περιοχές περιοριζόταν σε λιγότερα από 500 μέτρα σήμερα το πρωί και μερικές φορές στα 200 μέτρα, ανακοίνωσε η μετεωρολογική υπηρεσία.

There was a huge pileup involving 400+ vehicles on Zhengxin Huanghe Bridge (郑新黄河大桥) — which connects Henan’s Zhengzhou and Xinxiang across the Yellow River — due to dense fog and icy road surface at around 10am Dec 28 morning…



1/n pic.twitter.com/o921ESRQ1m — Byron Wan (@Byron_Wan) December 28, 2022

Οι διασώστες σημείωσαν ότι περισσότερα από 200 οχήματα έχουν συγκρουστεί μεταξύ τους, μετέδωσαν τα μέσα ενημέρωσης.

Το CCTV μετέδωσε ότι πολλές συγκρούσεις σημειώθηκαν μεταξύ διερχόμενων αυτοκινήτων και στις δύο κατευθύνσεις της γέφυρας, η οποία αποτελεί κύρια διάβαση του Κίτρινου Ποταμού.

Η αστυνομία έκλεισε αργότερα τη γέφυρα στην κυκλοφορία.

200 vehicle crash due to heavy fog in #Zhengzhou in central #China, 1 dead pic.twitter.com/K2JGABtj9u — Avia Pro - Breaking news (@avia_pro) December 28, 2022

بسبب الضباب الكثيف.. تصادم عشرات السيارات في حادث مروع وقع بمدينة تشنغتشو الصينية #الصين #China #Zhengzhou pic.twitter.com/6eMhZfY4bK — Erem News - إرم نيوز (@EremNews) December 28, 2022

Με πληροφορίες από ΑΠΕ