Κιμ Καρντάσιαν: Νέα εποχή για το brand SKIMS - Η αξία του άγγιξε τα 5 δισ.

Η SKIMS, η εταιρεία shapewear της Κιμ Καρντάσιαν, αποτιμάται πλέον στα 5 δισεκατομμύρια δολάρια.

Το brand της Κιμ Καρντάσιαν έκανε το ντεμπούτο του το 2019, με μια σειρά shapewear και στη συνέχεια διεύρυνε την γκάμα του σε lounge‑wear και άλλες κατηγορίες μόδας.

Ωστόσο, η ταχύτατη ανάπτυξη της εταιρείας την έχει μετατοπίσει πιο βαθιά στην αγορά, που κυριαρχείται από εταιρείες όπως η Lululemon και η Alo Yoga.

Σε αυτό μεγάλο ρόλο έπαιξε το ότι η SKIMS επενδύει σε δυνατές καμπάνιες και έχει επίσης συγκεντρώσει ένα μεγάλο δίκτυο influencers, ανάμεσά τους οι αδελφές Καρντάσιαν και άλλες διασημότητες όπως η Μέγκαν Φοξ και η Πάρις Χίλτον, για να ενισχύσει την απήχησή της.

Σήμερα, η εταιρεία δηλώνει ότι προτίθεται να χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια από επενδυτές για το άνοιγμα περισσότερων καταστημάτων και την παγκόσμια επέκταση.

«Ανυπομονούμε να πάμε τη Skims στο επόμενο επίπεδο, καθώς συνεχίζουμε να καινοτομούμε και να θέτουμε το πρότυπο για τη βιομηχανία μας», δήλωσε από την πλευρά της, η επιχειρηματίας και τηλεπερσόνα Κιμ Καρντάσιαν.

Η Skims διατηρεί 18 καταστήματα στις ΗΠΑ και διαθέτει τα προϊόντα της μέσω λιανοπωλητών παγκοσμίως, ενώ ανακοίνωσε ότι θα επικεντρωθεί «κυρίως» στην επέκταση φυσικών καταστημάτων κατά τα επόμενα χρόνια.

Η εταιρεία αναμένει ότι οι πωλήσεις της θα ξεπεράσουν το 1 δισεκατομμύριο δολάρια φέτος, γεγονός που, σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλό της, της δίνει την αυτοπεποίθηση να προχωρήσει προς τους μακροπρόθεσμους στόχους της.

Με πληροφορίες από BBC