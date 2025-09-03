Κέιτ Μίντλετον - Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Ετοιμάζονται για την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση μετά από δύο μήνες απουσίας

Η Κέιτ Μίντλετον και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, θα κάνουν την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση μετά από σχεδόν 2 μήνες.

Η Κέιτ Μίντλετον και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ ετοιμάζονται για την πρώτη τους επίσημη εμφάνιση μετά από επτά εβδομάδες, καθώς τα παιδιά τους επιστρέφουν στο σχολείο για τη νέα σχολική χρονιά.

Το παλάτι του Κένσινγκτον ανακοίνωσε πως το πριγκιπικό ζεύγος, θα επισκεφθεί τους ανανεωμένους κήπους του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας στο Λονδίνο, την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου.

Η επίσκεψη αυτή θα πραγματοποιηθεί μία μέρα μετά την επιστροφή των παιδιών τους, στο σχολείο Lambrook. Και τα τρία παιδιά φοιτούν στο συγκεκριμένο μικτό ιδιωτικό σχολείο, κοντά στο σπίτι τους στο Γουίνδσορ, με τη νέα σχολική χρονιά να ξεκινά σήμερα.

Ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας, δίνουν ιδιαίτερη σημασία στο να είναι παρόντες κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς των παιδιών τους. Τον Σεπτέμβριο του 2022, ο Ουίλιαμ και άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας ταξίδεψαν στη Σκωτία για να βρεθούν κοντά στη βασίλισσα Ελισάβετ, όταν οι γιατροί της εξέφρασαν ανησυχίες για την υγεία της, λίγο πριν τον θάνατό της στις 8 Σεπτεμβρίου.

Ωστόσο, η Κέιτ Μίντλετον είχε παραμείνει στο Γουίνδσορ, καθώς εκείνη την ημέρα ήταν η πρώτη των παιδιών στο νέο τους σχολείο.

Η τελευταία επίσημη δημόσια εμφάνιση του ζεύγους έγινε στις 13 Ιουλίου, όταν παρακολούθησαν τους τελικούς του ανδρικού μονού στο Wimbledon, συνοδευόμενοι από τον πρίγκιπα Τζορτζ και την πριγκίπισσα Σάρλοτ. Η Κέιτ, λάτρης του τένις, είναι προστάτιδα του All England Lawn Tennis and Croquet Club και η οικογένεια παρακολούθησε τον αγώνα από τα βασιλικά θεωρεία.

Η οικογένεια εθεάθη ξανά —ανεπίσημα αυτή τη φορά— στις 24 Αυγούστου, όταν πήγαν με το αυτοκίνητο στην εκκλησία Crathie Kirk, κοντά στο κάστρο Balmoral. Η συγκεκριμένη εκκλησία είναι ο αγαπημένος τόπος λατρείας της βασιλικής οικογένειας κατά τις καλοκαιρινές διακοπές τους στο ιδιωτικό τους καταφύγιο στη Σκωτία.

Με πληροφορίες από PEOPLE