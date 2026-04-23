Κέιτ Μίντλετον: Η σπάνια εξομολόγηση για το τι βρίσκει «πολύ δύσκολο» σε κάποιες βασιλικές περιστάσεις

The LiFO team
ΚΕΙΤ ΜΙΝΤΛΕΤΟΝ Facebook Twitter
Φωτ. Κέιτ Μίντλετον / EPA
0

Η Κέιτ Μίντλετον προχώρησε σε μία σπάνια και πιο προσωπική εξομολόγηση, κατά τη διάρκεια επίσημης δεξίωσης στο παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε προς τιμήν της 100ής επετείου από τη γέννηση της βασίλισσας Ελισάβετ, η Κέιτ Μίντλετον μίλησε ανοιχτά για το τι θεωρεί δύσκολο σε ορισμένες βασιλικές περιστάσεις, περιγράφοντας την εμπειρία της σε τέτοιου είδους περιβάλλοντα.

«Βρίσκω ότι αυτά τα περιβάλλοντα είναι πραγματικά δύσκολα. Έχω επίσης πολύ απαλή φωνή, οπότε μου λένε πάντα: ‘Μίλα λίγο πιο δυνατά!’», ανέφερε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με βίντεο που δημοσιεύτηκε από θαυμαστές στο X, ενώ στο υπόβαθρο ακουγόταν η δεξίωση.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας ανέλαβε βασιλικά καθήκοντα μετά τον γάμο της με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ το 2011 και έκτοτε έχει ενταχθεί ενεργά στο επίσημο πρωτόκολλο της βασιλικής οικογένειας, συμμετέχοντας σε πλήθος δημόσιων εμφανίσεων και εκδηλώσεων.

Κέιτ Μίντλετον: Οι δυσκολίες προσαρμογής της στους άγραφους «κανόνες» της βασιλικής ζωής

Η πρόσφατη αυτή παραδοχή έρχεται να προστεθεί σε προηγούμενες δηλώσεις της, στις οποίες έχει αναφερθεί στις δυσκολίες προσαρμογής της στους άγραφους «κανόνες» της βασιλικής ζωής.

Σε ντοκιμαντέρ του 2016 είχε μάλιστα παραδεχτεί ότι στις δημόσιες εμφανίσεις της τείνει να μιλά περισσότερο από όσο απαιτείται, σημειώνοντας ότι ακόμη «μαθαίνει πώς να το ισορροπεί».

Παρά τις προκλήσεις, η Κέιτ Μίντλετον είναι γνωστή για την άμεση επαφή της με το κοινό και τον χρόνο που αφιερώνει στις συνομιλίες με πολίτες κατά τις επίσημες εμφανίσεις της, κάτι που συχνά την οδηγεί να καθυστερεί να ακολουθήσει τα υπόλοιπα μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Tags

0

THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

THE LIFO TEAM
THE LIFO TEAM
 
 