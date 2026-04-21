Κέιτ Μίντλετον: Ποιος είναι ο 88χρονος που αγκάλιασε - «Εκπλήρωσε την επιθυμία της αποθανούσας συζύγου του», γράφουν διεθνή ΜΜΕ

Το βίντεο που καταγράφει την πριγκίπισσα να αγκαλιάζει τον ηλικιωμένο κατά τη διάρκεια της δεξίωσης για τη συμπλήρωση 100 ετών από τη γέννηση της βασίλισσας Ελισάβετ

Φωτ.: Screenshot / X / Rebecca English
Η Κέιτ Μίντλετον είχε μια συγκινητική στιγμή με έναν ηλικιωμένο, ο οποίος φέρεται να εκπλήρωσε την τελευταία επιθυμία της συζύγου του, παρευρισκόμενος σε εκδήλωση στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Στις 21 Απριλίου, η πριγκίπισσα της Ουαλίας μοιράστηκε τη συγκινητική αυτή στιγμή με τον 88χρονο Τόνι Γκλέντχιλ, κατά τη διάρκεια δεξίωσης για τη συμπλήρωση 100 ετών από τη γέννηση της βασίλισσας Ελισάβετ.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσίευσε στην πλατφόρμα Χ η Ρεμπέκα Ίνγκλις της Daily Mail, η Κέιτ Μίντλετον και ο Γκλέντχιλ κρατούσαν ο ένας τα χέρια του άλλου, συνομιλώντας, με την πριγκίπισσα να τον αγκαλιάζει.

Σύμφωνα με τη συντάκτρια βασιλικών θεμάτων, ο Γκλέντχιλ είπε στην Κέιτ Μίντλετον ότι η σύζυγός του είχε πεθάνει πρόσφατα και ότι, πριν από τον θάνατό της, του είχε ζητήσει να παραστεί στην εκδήλωση του παλατιού.

«Η Κέιτ αγαπά τις αγκαλιές. Είναι ζεστή και φιλική και χαιρετά όλους με μια μεγάλη αγκαλιά και ένα φιλί. Της βγαίνει φυσικά να συμπεριφέρεται έτσι», σύμφωνα με πηγή από το φιλικό περιβάλλον της πριγκίπισσας, την οποία επικαλείται το περιοδικό People.

Ο Γκλέντχιλ, σύμφωνα με το People, είναι πρώην αστυνομικός της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, ο οποίος είχε τιμηθεί για τις υπηρεσίες του. Πριν από 60 χρόνια, ο ίδιος και ο συνεργάτης του, Τέρι ΜακΦολ, καταδίωξαν εγκληματίες που κινούνταν με ταχύτητα σε μονόδρομο και πυροβόλησαν 15 φορές το περιπολικό τους, σύμφωνα με τον βασιλικό συντάκτη της Mirror.

Το αυτοκίνητο των δραστών φέρεται να συγκρούστηκε με φορτηγό και στη συνέχεια επιτέθηκαν στους αστυνομικούς, οι οποίοι προσπάθησαν να τους συλλάβουν. Και οι δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν, ωστόσο κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τους δράστες μέχρι να φτάσουν ενισχύσεις. Αργότερα τιμήθηκαν για την ανδρεία τους.

Ο Γκλέντχιλ ήταν ένας από τους πολλούς προσκεκλημένους που συνάντησε η πριγκίπισσα της Ουαλίας στη δεξίωση.

Με πληροφορίες από People

 
 
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΙΡΑΝ ΗΠΑ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΤΖΕΙ ΝΤΙ ΒΑΝΣ

Διεθνή / «Στον πάγο» η αποστολή Βανς στο Ισλαμαμπάντ – Χωρίς απάντηση από την Τεχεράνη οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ–Ιράν

Αμερικανοί αξιωματούχοι αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο επανεκκίνησης της αποστολής ακόμη και άμεσα, εφόσον η Τεχεράνη δώσει σήμα ότι είναι διατεθειμένη να διαπραγματευτεί
THE LIFO TEAM
ΠΑΚΙΣΤΑΝ ΙΡΑΝ ΗΠΑ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

Διεθνή / Πώς κατάφερε το Πακιστάν να γίνει ένας απρόσμενος ειρηνοποιός μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν;

Μια πυρηνική δύναμη που δεν αναγνωρίζει επίσημα το Ισραήλ έχει εξασφαλίσει έναν ρόλο πρώτης γραμμής στον πόλεμο του Ιράν, παρά το γεγονός ότι δεν είχε πάντα καλές σχέσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ
THE LIFO TEAM
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΟΥΓΓΑΡΙΑ ΒΙΚΤΟΡ ΟΡΜΠΑΝ ΛΟΑΤΚΙ+

Διεθνή / Ουγγαρία: Το Δικαστήριο της ΕΕ την καλεί να καταργήσει τον νόμο κατά της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας που προώθησε ο Όρμπαν

Σύμφωνα με την απόφαση ο νόμος για την προστασία των παιδιών του 2021 εισάγει παράνομη διάκριση εις βάρος της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, και είναι η πρώτη φορά που κράτος-μέλος παραβιάζει τον Χάρτη θεμελιωδών αξιών της ΕΕ
THE LIFO TEAM
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΜΝΗΣΤΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΑΜΠ ΠΟΥΤΙΝ ΝΕΤΑΝΙΑΧΟΥ ΑΡΠΑΚΤΙΚΑ

Διεθνή / Διεθνής Αμνηστία: «Αντισταθείτε σε ηγέτες-αρπακτικά» όπως οι Τραμπ, Πούτιν, Νετανιάχου - Η έκθεση-κάλεσμα

Σύμφωνα με τη ΜΚΟ, ειδικά αυτοί οι τρεις αρχηγοί κρατών περιφρόνησαν τους κανόνες και τους διεθνείς οργανισμούς που καθιερώθηκαν μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο
THE LIFO TEAM
 
 