Κέιτ Μίντλετον: Η χριστουγεννιάτικη παράδοση της επιστρέφει επίσημα και φέτος

Η περσινή εκδήλωση ήταν ιδιαίτερα σημαντική για την πριγκίπισσα της Ουαλίας, καθώς πραγματοποιήθηκε λίγο μετά την ολοκλήρωση των χημειοθεραπειών της για τον καρκίνο

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Κέιτ Μίντλετον: Η χριστουγεννιάτικη παράδοση της επιστρέφει και φέτος επίσημα
Φωτ. αρχείου Κέιτ Μίντλετον - Δεκέμβριος 2024 / Getty Images
Στο τέλος μιας ακόμη γεμάτης χρονιάς για τη βρετανική βασιλική οικογένεια, η Κέιτ Μίντλετον συνεχίζει τη χριστουγεννιάτικη παράδοση της.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του της ΜΚΟ Royal Foundation, φιλανθρωπική οργάνωση της Κέιτ Μίντλετον και του πρίγκιπα Ουίλιαμ, η ετήσια συναυλία «Together at Christmas» που ξεκίνησαν να διοργανώνουν το 2021 θα πραγματοποιηθεί και φέτος.

Η εκδήλωση σημειώνεται στο Αβαείο του Γουέστμινστερ στις αρχές Δεκεμβρίου και αργότερα προβάλλεται στην τηλεόραση και είναι διαθέσιμη για streaming κοντά στις γιορτές.

«Για να κλείσουμε το 2025, το ‘Together at Christmas’ θα στοχεύσει και πάλι να φέρει κοντά κοινότητες σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο για να τιμήσει ανθρώπους που έχουν καταβάλει ιδιαίτερη προσπάθεια να βοηθήσουν τους άλλους με ακόμα πιο ουσιαστικές τοπικές υπηρεσίες», ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανακοίνωσή της η οργάνωση.

Το «Together at Christmas» είναι μια ετήσια συναυλία με χριστουγεννιάτικα κάλαντα, που περιλαμβάνει επίσης αναγνώσεις με θέμα τις γιορτές και μουσικές εμφανίσεις από διασημότητες και μέλη της βασιλικής οικογένειας. Η συναυλία του 2024 περιελάμβανε αναγνώσεις από τον πρίγκιπα Ουίλιαμ, την ηθοποιό Σόφι Οκονέντο και τον ηθοποιό Ρίτσαρντ Ε. Γκραντ, καθώς και εμφανίσεις από τις τραγουδίστριες Ολίβια Ντιν, Γκρέγκορι Πόρτερ και Παλόμα Φέιθ, την πιανίστρια Ρόζι Τσαν, μέλη του Βασιλικού Μπαλέτου, νεαρούς μουσικούς και άλλους.

Μάλιστα, συγκίνησε το γεγονός του ότι ο ολυμπιονίκης ποδηλάτης Κρις Χόι, που πρόσφατα είχε αποκαλύψει τη διάγνωσή του με τελικό στάδιο καρκίνου, αλλά και η ηθοποιός της σειράς Downton Abbey, Μισέλ Ντόκερι, της οποίας ο αρραβωνιαστικός πέθανε από σπάνια μορφή καρκίνου το 2022, συμμετείχαν επίσης στην τελετή. Εκτός από τα μέλη της βασιλικής οικογένειας, το κοινό στην εκδήλωση αποτελείται από τοπικούς εθελοντές και εργαζόμενους σε φιλανθρωπίες. Πέρσι, πάνω από 1.600 άτομα απόλαυσαν τη συναυλία και έλαβαν ένα πρόγραμμα της εκδήλωσης με μια ειδική επιστολή από την πριγκίπισσα της Ουαλίας, που τους ευχαριστούσε για όλο το καλό έργο τους.

Σημειώνεται πως η περσινή συναυλία ήταν ιδιαίτερα σημαντική για την Κέιτ Μίντλετον, καθώς πραγματοποιήθηκε λίγο μετά την ολοκλήρωση των θεραπειών της χημειοθεραπείας για τον καρκίνο. 

«[Οι γιορτές] μας δίνουν την ευκαιρία να επιβραδύνουμε και να σκεφτούμε τα βαθύτερα πράγματα που μας ενώνουν όλους. Είναι όταν σταματάμε και απομακρυνόμαστε από τις πιέσεις της καθημερινότητας που βρίσκουμε το χώρο να ζήσουμε τη ζωή μας με ανοιχτή καρδιά, με αγάπη, καλοσύνη και συγχώρεση — τόσα πολλά από όσα συμβολίζει το πνεύμα των Χριστουγέννων», είχε γράψει στην επιστολή η 43χρονη πριγκίπισσα.

«Πάνω απ’ όλα, μας ενθαρρύνει να στραφούμε προς την αγάπη και όχι προς το φόβο. Την αγάπη που δείχνουμε στον εαυτό μας και την αγάπη που δείχνουμε στους άλλους. Την αγάπη που ακούει με ενσυναίσθηση, την αγάπη που είναι ευγενική και κατανοητική, την αγάπη που συγχωρεί και την αγάπη που φέρνει χαρά και ελπίδα», κατέληγε.

Με πληροφορίες από PEOPLE

 
