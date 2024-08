Κατακραυγή για εκδοτικό οίκο: Απέλυσε εργαζόμενη που υπερασπίστηκε δημοσίως τα τρανς άτομα

Στο επίκεντρο αυξανόμενης κατακραυγής έχει βρεθεί ο εκδοτικός οίκος Waterstones επειδή απέλυσε μία πωλήτρια που απείλησε να σκίσει τα βιβλία της συγγραφέα Κριστίνα Ντάλχερ λόγω των απόψεών της για τα τρανς άτομα.

Ο εκδοτικός οίκος έχει βρεθεί σε δύσκολη θέση, αφότου η Τίλι Φιτστζέραλντ κοινοποίησε ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε αυτό, περιέγραψε τον εαυτό της ως «υποδειγματική υπάλληλο» που απολύθηκε από μια εταιρεία «χωρίς ηθική» αφού ξέσπασε σε διαμάχη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τον συγγραφέα.

Η Φιτστζέραλντ είπε: «Μόλις με απέλυσαν από τη μοναδική δουλειά που αγάπησα ποτέ, αγάπησα αληθινά, εξαιτίας των πράξεων ενός πραγματικά μισητού ατόμου και συγγραφέα που ονομάζεται Κριστίνα Ντάλχερ. Δεν είναι τεράστια, αλλά προφανώς έχει αρκετή δύναμη για να με απολύσει. Της είπα στο Twitter ότι επρόκειτο να πετάξω τα βιβλία της αφού έμαθα ότι ήταν φανατική και απλώς προσπαθούσε να απολύσει πολλά άλλα άτομα στον εκδοτικό κλάδο καθαρά επειδή υπερασπίστηκαν τα δικαιώματα των τρανς».

Η Φιτστζέραλντ έκανε το προσβλητικό σχόλιο προς τη συγγραφέα στα τέλη Ιουνίου μετά την κυκλοφορία βιβλίου από τη SEEN Publishing, ενός εκδοτικού δκτύου για επαγγελματίες του κλάδου «που ανησυχούν για τον αντίκτυπο της ιδεολογίας των φύλων στον τομέα και στην ευρύτερη κοινωνία».

Η Φιτστζέραλντ απολύθηκε αφού είπε στην Ντάλχερ ότι θα σκίσει τα δικά της αντίγραφα των βιβλίων της συγγραφέα. Η Ντάλχερ, όπως λέει η ίδια, «επεσήμανε» με μια ανάρτηση X από έναν επαγγελματία του εκδοτικού οίκου που περιέγραψε το βιβλίο της ως «τόσο αηδιαστικό, ντροπιαστικό για όλους τους εμπλεκόμενους». Η Φιτστζέραλντ απάντησε στην Ντάλχερ λέγοντας: «Ω, θα απολαύσω να σκίσω τα βιβλία σου και να τα πετάξω στα σκουπίδια σήμερα. Ευχαριστώ για την ειδοποίηση».

‘Waterstones Senior Bookseller and UK Bookstagrammer (90k+)’ blocks me and says she’s going to tear up my books and pop them in the bin today because I called out a marketing executive at HarperCollinsUK about her blanket statement on anyone affiliated with @SEENPublishing,… pic.twitter.com/pOqbB7xUWO