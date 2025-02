Η σαρκοφάγος του Τσερνόμπιλ χτυπήθηκε από ρωσικό drone, λέει η Ουκρανία

Ρωσική επίθεση με drone έπληξε το καταφύγιο ακτινοβολίας που προστατεύει τον κατεστραμμένο πυρηνικό αντιδραστήρα του Τσερνόμπιλ, ανακοίνωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η νυχτερινή επίθεση προκάλεσε φωτιά, η οποία τέθηκε υπό έλεγχο, πρόσθεσε ο Ουκρανός ηγέτης. Παρά το πλήγμα, η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (IAEA) ανακοίνωσε ότι τα επίπεδα ραδιενέργειας εντός και εκτός του εργοστασίου παραμένουν σταθερά και εντός φυσιολογικών ορίων.

Η Μόσχα αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή, δηλώνοντας ότι «οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις δεν στοχεύουν πυρηνικές εγκαταστάσεις της Ουκρανίας» και ότι «οποιοσδήποτε ισχυρισμός περί του αντιθέτου δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα».

Η IAEA ανακοίνωσε ότι τα συνεργεία πυρόσβεσης και οι αρμόδιες αρχές επενέβησαν άμεσα, αποτρέποντας περαιτέρω κίνδυνο. Ωστόσο, ο επικεφαλής της υπηρεσίας, Ραφαέλ Μαριάνο Γκρόσι, τόνισε ότι «δεν υπάρχει χώρος για εφησυχασμό».

Το Τσερνόμπιλ, όπου σημειώθηκε το χειρότερο πυρηνικό ατύχημα παγκοσμίως το 1986, προστατεύεται από ένα τεράστιο ατσάλινο και τσιμεντένιο καταφύγιο, κατασκευασμένο για να αποτρέπει περαιτέρω διαρροές ραδιενέργειας. Ο Ζελένσκι δημοσίευσε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δείχνουν ζημιές στο θωρακισμένο κέλυφος του αντιδραστήρα, το οποίο κόστισε 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια και σχεδιάστηκε για να διαρκέσει τουλάχιστον έναν αιώνα.

Ο καθηγητής Τζιμ Σμιθ από το Πανεπιστήμιο του Πόρτσμουθ υποβάθμισε τον κίνδυνο διαρροής ραδιενέργειας, επισημαίνοντας ότι το κάτω μέρος της εγκατάστασης καλύπτεται από ένα παχύ τσιμεντένιο «σαρκοφάγο» που συγκρατεί τα ραδιενεργά υπολείμματα.

Ο Σάιμον Έβανς, πρώην επικεφαλής του Ταμείου Καταφυγίου του Τσερνόμπιλ, χαρακτήρισε την επίθεση «απίστευτα απερίσκεπτη», σημειώνοντας ότι το καταφύγιο «δεν κατασκευάστηκε για να αντέχει εξωτερικές επιθέσεις με drones».

Το περιστατικό στο Τσερνόμπιλ έρχεται εν μέσω αυξανόμενης στρατιωτικής δραστηριότητας γύρω από τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, τον μεγαλύτερο της Ευρώπης. Η IAEA είχε προειδοποιήσει για τον κίνδυνο «σοβαρού πυρηνικού συμβάντος» στην περιοχή, μετά από επίθεση τον Δεκέμβριο, για την οποία Μόσχα και Κίεβο αλληλοκατηγορήθηκαν.

«Είμαι πιο ανήσυχος για τη Ζαπορίζια παρά για το Τσερνόμπιλ», δήλωσε ο καθηγητής Σμιθ, επισημαίνοντας ότι ενώ το Τσερνόμπιλ είναι πλέον σταθερό, η Ζαπορίζια εξακολουθεί να περιέχει ενεργά πυρηνικά καύσιμα.

