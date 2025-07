Καταδικάστηκε σε ισόβια ο Bryan Kohberger για τις δολοφονίες τεσσάρων φοιτητών στο Αϊντάχο

Ο Bryan Kohberger, 30 ετών, καταδικάστηκε σε τέσσερις ποινές ισόβιας κάθειρξης χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης υπό όρους, για τις δολοφονίες των φοιτητών Kaylee Goncalves, Madison Mogen, Xana Kernodle και Ethan Chapin, που διαπράχθηκαν τον Νοέμβριο του 2022 στην πόλη Μόσκο του Αϊντάχο. Ο δράστης καταδικάστηκε επιπλέον σε ποινή κάθειρξης δέκα ετών για διάρρηξη, καθώς και σε χρηματικά πρόστιμα που θα καταβληθούν στις οικογένειες των θυμάτων.

Κατά την ανάγνωση της ποινής από τον δικαστή Στίβεν Χίπλερ, ο Kohberger παρέμεινε ανέκφραστος, καθισμένος με τα χέρια σταυρωμένα στην αγκαλιά του. Είχε προηγηθεί πολύωρη ακροαματική διαδικασία κατά την οποία τα μέλη των οικογενειών των θυμάτων απηύθυναν συγκινητικές δηλώσεις, περιγράφοντας την οδύνη και το τραύμα που άφησε πίσω του το έγκλημα.

Ο Kohberger, πρώην διδακτορικός φοιτητής εγκληματολογίας στο γειτονικό Πανεπιστήμιο της Ουάσινγκτον, αρνήθηκε να μιλήσει στο δικαστήριο, δηλώνοντας απλώς: «Αρνούμαι ευγενικά». Ήταν η μοναδική του τοποθέτηση καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

Τι συνέβη στις 13 Νοεμβρίου 2022

Τα ξημερώματα της 13ης Νοεμβρίου 2022, τέσσερις φοιτητές του Πανεπιστημίου του Αϊντάχο δολοφονήθηκαν με μαχαίρι μέσα στο κοινόχρηστο σπίτι όπου διέμεναν εκτός της πανεπιστημιούπολης, ύστερα από μια νυχτερινή έξοδο.

Τα θύματα ήταν η Madison Mogen, 21 ετών, η Kaylee Goncalves, επίσης 21, η Xana Kernodle, 20 ετών, και ο φίλος της, Ethan Chapin, επίσης 20. Οι δύο άλλες συγκατοίκους, Bethany Funke και Dylan Mortensen, επέζησαν της επίθεσης.

Το έγκλημα συγκλόνισε τη μικρή πανεπιστημιακή κοινότητα της πόλης Μόσκο, καθώς αρχικά δεν υπήρχε κανένας ύποπτος και δεν είχε εντοπιστεί το φονικό όπλο. Οι αρχές ενημερώθηκαν λίγο πριν το μεσημέρι, όταν οι δύο συγκάτοικοι που επέζησαν κάλεσαν την αστυνομία για να αναφέρουν την παρουσία ενός «αναίσθητου ατόμου» στο σπίτι, χωρίς ακόμη να έχουν αντιληφθεί την πλήρη έκταση του εγκλήματος.

Μετά από εξάμηνη έρευνα, οι αρχές εντόπισαν τον Bryan Kohberger στο πατρικό του σπίτι στην Πενσιλβάνια, χρησιμοποιώντας DNA που εντοπίστηκε σε θήκη δερμάτινου μαχαιριού στον τόπο του εγκλήματος. Ο Kohberger είχε μετακομίσει πρόσφατα στο γειτονικό Πολμάν για να συνεχίσει τις σπουδές του στην εγκληματολογία.

Η επίσημη απαγγελία κατηγοριών έγινε μέσω μεγάλου ενόρκου τον Μάιο του 2023, και νωρίτερα αυτόν τον μήνα ο Kohberger παραδέχτηκε την ενοχή του και για τις τέσσερις δολοφονίες.

Συγκίνηση στο δικαστήριο κατά την ακροαματική διαδικασία

Κατά τη σημερινή ακροαματική διαδικασία, οι οικογένειες των θυμάτων και οι δύο επιζήσασες μίλησαν δημόσια για πρώτη φορά, περιγράφοντας την οδύνη και τις επιπτώσεις της επίθεσης. Ήταν η πρώτη φορά που οι οικογένειες των θυμάτων είχαν τη δυνατότητα να απευθυνθούν απευθείας στον δράστη.

Ο πατέρας της Kaylee Goncalves, Στιβ, στάθηκε απέναντι στον Kohberger και τον κατηγόρησε ευθέως, εκφράζοντας την οργή του για την έλλειψη κινήτρου και για την αγριότητα των εγκλημάτων. «Είσαι ένα αστείο… Διάλεξες τη λάθος οικογένεια και γελάμε μαζί σου καθ’ οδόν για τη φυλακή», είπε χαρακτηριστικά, ενώ πρόσθεσε πως «θα σε ξεχάσουμε».

Η αδελφή της Kaylee, Alivea, απευθύνθηκε με δάκρυα στον δράστη: «Δεν ήταν δικοί σου να τους πάρεις, να τους παρακολουθείς, να τους μελετάς. Σε έναν κόσμο που σε απέρριψε, εκείνες θα σου έδειχναν έλεος». Δήλωσε ότι νιώθει οργή καθημερινά και του είπε ευθέως: «Δεν αξίζεις την ευαλωτότητά μου».

Ο πατέρας της Madison Mogen, Μπεν, μίλησε για την κόρη του με συγκίνηση, αναπολώντας τις κοινές τους στιγμές. «Ήταν ο αγαπημένος μου άνθρωπος για να πάμε μαζί σε συναυλίες», είπε, πριν διαβάσει το τελευταίο γράμμα που του είχε γράψει για τη Γιορτή του Πατέρα.

Η μητέρα της Xana Kernodle, και οι γονείς του Ethan Chapin, επίσης μοιράστηκαν προσωπικές ιστορίες, τονίζοντας την καλοσύνη και τη ζωντάνια των παιδιών τους.

«Μου πήρες πολλά, αλλά δεν θα πάρεις ποτέ τη φωνή μου».

Συγκλονιστικές ήταν και οι δηλώσεις των δύο επιζώντων, των φοιτητριών Dylan Mortensen και Bethany Funke, που περιέγραψαν το ψυχολογικό τραύμα που φέρουν από εκείνο το βράδυ. Η Funke, μέσω δήλωσης που διαβάστηκε στο δικαστήριο, είπε ότι «δεν έχει κοιμηθεί ούτε ένα βράδυ» από τότε και ότι «κλεινόταν στο σπίτι με κλειστά παντζούρια, φοβούμενη πως κάποιος θα προσπαθήσει να μπει μέσα».

Η Mortensen, η οποία είδε τον δράστη να φεύγει από το σπίτι εκείνο το βράδυ, κατέθεσε πως παθαίνει κρίσεις πανικού και ζει σε διαρκή επαγρύπνηση. «Ο κόσμος με λέει δυνατή, αλλά δεν ξέρει ποια είναι πια η νέα μου πραγματικότητα», είπε. Κλείνοντας, απευθύνθηκε στον Kohberger λέγοντας: «Μου πήρες πολλά, αλλά δεν θα πάρεις ποτέ τη φωνή μου».

Ο δικαστής Steven Hippler ευχαρίστησε τους ομιλητές για το θάρρος τους και, με δάκρυα στα μάτια, χαρακτήρισε την απώλεια των παιδιών ως τη «μεγαλύτερη τραγωδία» που μπορεί να βιώσει ένας άνθρωπος. Δήλωσε ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για το ποιος διέπραξε αυτά τα εγκλήματα, αλλά επισήμανε πως ίσως να μην μάθουμε ποτέ το «γιατί». «Ήρθε η ώρα να τελειώσει η 15λεπτη δημοσιότητα του κατηγορούμενου», είπε χαρακτηριστικά.

Συλλυπητήριο μήνυμα από τον Λευκό Οίκο

Από την Ουάσινγκτον, η εκπρόσωπος Τύπου του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Καρολάιν Λέβιτ, μετέφερε δήλωση του Λευκού Οίκου απευθυνόμενη στις οικογένειες των θυμάτων.

«Λυπούμαστε βαθύτατα για τον πόνο και τη θλίψη που βιώσατε εξαιτίας ενός τόσο άγριου και σατανικού δολοφόνου», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Ολόκληρο το έθνος πενθεί μαζί σας».

Η ίδια πρόσθεσε ότι, αν ήταν στο χέρι του προέδρου, «θα είχε εξαναγκάσει αυτό το τέρας να εξηγήσει δημόσια γιατί επέλεξε να αφαιρέσει αυτές τις αθώες ψυχές».

Με πληροφορίες από BBC

