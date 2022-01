Μια δόση από την αύρα της ταινίας «The Godfather» (Ο Νονός), θα πάρει όποιος αγοράσει πολυτελές κάστρο στην Σικελία, το οποίο πωλείται προς 6 εκατομμύρια ευρώ.

Το κάστρο παρουσιάζεται στο τρίτο μέρος της σειράς ταινιών. Η οικία της οικογένειας Πενίσι της Φλοριστέλα διαθέτει 22 υπνοδωμάτια, οκτώ μπάνια, μια κάβα, ένα καλλιτεχνικό στούντιο, μια βιβλιοθήκη, ένα ιδιωτικό παρεκκλήσι και πάρκο έκτασης οκτώ στρεμμάτων.

Η νεογοτθική βίλα τριών ορόφων χτίστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα, όταν ο Μπάρον Πενίσι ανέθεσε στον αρχιτέκτονα από το Παλέρμο, Τζουσέπε Πατρίκολο να δημιουργήσει στέγη για τη συλλογή του αποτελούμενη από νομίσματα και έργα τέχνης στην πόλη Ατσιρεάλε.

