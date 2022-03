Κασπάροφ: «Σταματήστε να αποκαλείτε πρόεδρο τον Πούτιν- Είναι δικτάτορας»

Με αδιάκοπες αναρτήσεις του ο Ρώσος σκακιστής Γκάρι Κασπάροφ επικρίνει τον Πούτιν αλλά και την Αμερικανική ηγεσία καλώντας του πάντες να αποκαλούν τον Ρώσο πρόεδρο δικτάτορα.

Στις 2 Μαρτίου ο Ρώσος σκακιστής απευθύνθηκε σε όλους του αξιωματούχους και τα ΜΜΕ.: «Σταματήστε να αποκαλείτε πρόεδρο τον Πούτιν. Είναι δικτάτορας. Οι λέξεις έχουν δύναμη. Δεν του αξίζει δημοκρατικός τίτλος. ..Ρώσος δικτάτορας Βλαντιμίρ Πούτιν».

PS To all officials and media: STOP CALLING PUTIN 'PRESIDENT'! He's a dictator. Words have power. He does not deserve a democratic title. Fuck your style guide. "Russian dictator Vladimir Putin".

Πριν από λίγες ώρες σε νεότερες αναρτήσεις του βάλλεται και εναντίον των Αμερικανικών αποφάσεων.

«Οι αναρτήσεις μου για την Ουκρανία απόψε είναι λίγο διαφορετικές, γιατί θέλω να θέσω ορισμένες εύστοχες ερωτήσεις σχετικά με την αργή αντίδραση των ΗΠΑ και τις ενέργειες που είναι μέχρι στιγμής πολύ πιο αδύναμες από τις τολμηρές υποσχέσεις του Μπάιντεν του Λευκού Οίκου. Πολλά στοιχεία δεν αθροίζονται και απαιτείται η αλήθεια» έγραψε μεταξύ άλλων..

»Πάντα φαίνεται να υπάρχει ένα χάσμα μεταξύ των υποσχέσεων και των πράξεων του Λευκού Οίκου. Η καθυστερημένη απάντηση του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ουκρανία φαίνεται προφανής: δεκαετίες διαφθοράς, γεμάτες ρωσικά μετρητά. Οι ΗΠΑ μπορεί να θέλουν κάτι άλλο εκτός από χρήματα από τη Ρωσία, αλλά δεν θα είναι χωρίς κόστος.

»Αξίζουμε απαντήσεις και διαφάνεια σε μια δημοκρατία. Ο Πούτιν δεν θα πρέπει να είναι σχεδόν σε θέση να εκβιάσει παραχωρήσεις από τις ΗΠΑ για την Ουκρανία, για οτιδήποτε - όχι μια συμφωνία με το Ιράν, όχι μια πράσινη συμφωνία. Πρέπει να αποκοπεί και η μαφία του πρέπει να το μάθει.».

There always seems to be a gap between the White House's promises & actions. The UK's lagging Ukraine response seems obvious: decades of corruption, awash in Russian cash. The US may want something other than money from Russia, but it won't come free of charge. 7/8