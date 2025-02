Καραϊβική: Καρχαρίας διαμέλισε σε τουρίστρια που πήγε να τον φωτογραφίσει

Μια τουρίστρια δέχθηκε άγρια επίθεση από καρχαρία σε παραλία της Καραϊβικής, με αποτέλεσμα να χάσει και τα δύο χέρια της, όπως μεταφέρουν διεθνή πρακτορεία.

Πληροφορίες περιγράφουν, ότι η Καναδή και ο σύζυγός της βρίσκονταν για διακοπές στα νησιά Τερκς και Κέικος, όταν εκείνη προσπάθησε να βγάλει φωτογραφίες, τον καρχαρία.

Η 55χρονη κολυμπούσε στα ρηχά και όταν είδε τον καρχαρία, προσπάθησε να τον πλησιάσει για να τον απαθανατίσει με την κάμερα, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Χωρίς να προβλέψει τη συνέχεια, δέχτηκε άγρια επίθεση από το ζώο.

Μάρτυρες δήλωσαν ότι η οικογένεια της γυναίκας βρισκόταν κοντά εκείνη τη στιγμή και πως ο σύζυγός της είχε προσπαθήσει να σταματήσει τον καρχαρία, από το να τη δαγκώσει ξανά.

Εικόνες που δημοσιεύτηκαν, δείχνουν τη γυναίκα αιμόφυρτη στην παραλία, να δέχεται βοήθεια από τους γύρω της, οι οποίοι προσπαθούσαν να σταματήσουν την αιμορραγία. Ο καρχαρίας εκτιμάται ότι είχε μήκος περίπου 1,8 μέτρα, ανέφερε η τοπική κυβέρνηση.

Horror as female tourist's hands are bitten off by shark yards from Caribbean beach after she 'tried to engage the 6ft predator to take a picture' https://t.co/QJsJIKdTNw