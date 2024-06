Άρθηκε η απαγόρευση διέλευσης τουριστών στο Κάπρι

Άρση της απαγόρευσης προσέλευσης των τουριστών στο Κάπρι, αποφάσισαν οι Αρχες της Ιταλίας.

Η προσέλευση επισκεπτών στο Κάπρι της Ιταλίας, είχε απαγορευτεί από τις Αρχές, λόγω προβλημάτων στην υδροδότηση του νησιού. Τα προβλήματα στην υδροδότηση είχαν προκύψει λόγω βλάβης στο σύστημα ύδρευσης του νησιού της Νάπολης.

Λόγω των προβλημάτων, ο δήμαρχος κήρυξε το Κάπρι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για υγειονομικούς λόγους και απαγόρευσε στους τουρίστες να έρχονται στο νησί. Αυτή η απαγόρευση μάλιστα δημιούργησε κομφούζιο στο λιμάνι της Νάπολης.

Η τεχνική βλάβη που είχε δημιουργηθεί είχε αποκατασταθεί από την Πέμπτη, ωστόσο χρειάστηκε κάποιος χρόνος για την αποκατάσταση της ομαλότητας, μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου όποτε και οι τοπικές αρχές αποφάσισαν την άρση της απαγόρευσης.

Italy's Capri island is turning away non-residents and tourists without hotel reservations after an aqueduct supplying water to the popular tourist destination failed, sparking an acute emergency. https://t.co/BP3XZjjHec