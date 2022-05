Κάννες 2022: Έλεν Μίρεν και Άντι ΜακΝτάουελ χορεύουν στο κόκκινο χαλί και αποθεώνονται

Έναν ιδιαίτερο δεσμό αποκάλυψαν στο κόκκινο χαλί του 75ου κινηματογραφικού φεστιβάλ των Καννών δύο σπουδαίες ηθοποιοί, οι Έλεν Μίρεν και Άντι ΜακΝτάουελ.

Οι δύο ηθοποιοί εμφανίστηκαν απαστράπτουσες στην πρεμιέρα της ταινίας Un Petit Frère.

Η Άντι ΜακΝτάουελ εμφανίστηκε με αμάνικη, με ντεκολτέ τουαλέτα Dior, ενώ η 74χρονη Μίρεν προτίμησε κάτι πολύ πιο θεαματικό, μια μεταλλιζέ δημιουργία με παγέτες, καθώς και διαμαντένια σκουλαρίκια Chopard.

Facebook Twitter Φωτ.: ΕΡΑ

Helen Mirren dances on the red carpet for the premiere of #UnPetitFrere. https://t.co/40I7DIFQfr #Cannes pic.twitter.com/89JIKD9E3b