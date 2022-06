Καναδάς: Βρέθηκε άθικτο μωρό μαμούθ της εποχής των Παγετώνων - Ηλικίας άνω των 30.000 χρόνων

Ένα ολόκληρο μωρό μαμούθ βρέθηκε άθικτο παγωμένο στο permafrost του βορειοδυτικού Καναδά, ανακάλυψη που σηματοδοτεί την πρώτη του είδους στη Βόρεια Αμερική.

Το μουμιοποιημένο μαμούθ της εποχής των παγετώνων πιστεύεται πως είναι ηλικίας άνω των 30.000 χρόνων. Εντοπίστηκε από χρυσοθήρες στην περιοχή Κλοντάκι της Γιουκόν την περασμένη Τρίτη - περιοχή που ανήκει στους αυτόχθονες Tr'ondek Hwech'in First Nation.

Η τοπική κυβέρνηση συνέκρινε το εντυπωσιακό εύρημα με το μωρό μαμούθ που είχε βρεθεί το 2007 στο μόνιμα παγωμένο υπέδαφος της Σιβηρίας.

«Πρόκειται για το πιο ολοκληρωμένο μουμιοποιημένο μαμούθ που εντοπίζεται στη Βόρεια Αμερική και μόλις το δεύτερο στον κόσμο» ανέφερε.

Being part of the recovery of Nun cho ga, the baby woolly mammoth found in the permafrost in the Klondike this week (on Solstice and Indigenous Peoples’ Day!), was the most exciting scientific thing I have ever been part of, bar none. https://t.co/WnGoSo8hPk pic.twitter.com/JLD0isNk8Y