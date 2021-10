Το Ανώτατο Δικαστήριο του Καναδά έκρινε ότι ο κωμικός Mike Ward είχε το δικαίωμα να σατιρίσει έναν έφηβο τραγουδιστή με ειδικές ανάγκες, λέγοντας ότι, αν και επαίσχυντα, τα σχόλια δεν θα ωθήσουν σε διακρίσεις.

Η απόφαση του Δικαστηρίου με ψήφους 5 υπέρ και 4 κατά, έβαλε τέλος σε ένα σίριαλ 11 ετών στην επαρχία του Κεμπέκ, με την πλειοψηφία των δικαστών να τονίζει ότι η προσφυγή του τραγουδιστή δεν πληρούσε το υψηλό επίπεδο που ορίζει ο νόμος του Κεμπέκ για την απόδειξη ύπαρξης διακρίσεων.

Ο κωμικός Mike Ward είχε σατιρίσει τον έφηβο Jeremy Gabriel, ο οποίος γεννήθηκε με μια εκ γενετής διαταραχή, που προκαλεί παραμορφώσεις σε κρανίο και πρόσωπο αλλά και κώφωση.

Μετά από εγχείρηση για την τοποθέτηση κοχλιακού εμφυτεύματος, ο Gabriel άρχισε να τραγουδά και έδωσε παραστάσεις μαζί με τη Celine Dion και για τον πάπα Βενέδικτο XVI.

Σε μια σειρά τηλεοπτικών σόου μεταξύ 2010 και 2013, ο Mike Ward είπε ότι οι άνθρωποι έδειχναν καλοσύνη στον έφηβο μόνο επειδή πίστευαν ότι σύντομα θα πέθαινε. Ο Ward αστειεύτηκε ότι όταν συνειδητοποίησε ότι αυτό δεν επρόκειτο να συμβεί, είχε προσπαθήσει να πνίξει τον Gabriel.

Η απόφαση ανέφερε ότι λογικοί άνθρωποι δεν θεωρούν τα σχόλια ως μια υποκίνηση σε άλλους να διασύρουν τον Gabriel με βάση λόγους διακριτικής μεταχείρισης που είναι παράνομοι, σύμφωνα με την νομοθεσία του Κεμπέκ.

Η απόφαση του Δικαστηρίου σημειώνει ότι ο Gabriel και οι γονείς του είχαν υποβάλει καταγγελία στο δικαστήριο ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Κεμπέκ ισχυριζόμενοι ότι «τα σχόλια του Ward ήταν μια προκατειλημμένη παρέμβαση στο δικαίωμά τους στην αξιοπρέπεια, την τιμή και τη φήμη τους».

Στην ετυμηγορία τους, οι δικαστές ανέφεραν: «Αν και ο Ward είπε κάποια απεχθή και επαίσχυντα πράγματα για την αναπηρία του Gabriel, τα σχόλιά του δεν υποκίνησαν το κοινό να αντιμετωπίσει τον δεύτερο ως υπάνθρωπο».

«Τα καταφέραμε»

Τον Mike Ward είχαν στηρίξει δημοσίως πολλοί άνθρωποι της κωμωδίας, εκφράζοντας ανησυχίες για πιθανή τρομακτική επίδραση στο χιούμορ. Γνωστοί Καναδοί stand-up κωμικοί όπως οι Sugar Sammy και Norm MacDonald ήταν μεταξύ εκείνων που τον υποστήριξαν.

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης, ο Mike Ward έγραψε στο Twitter: «Τα καταφέραμε Norm, κερδίσαμε», ενώ στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, δήλωσε συγκινημένος πως ήταν «τιμή» για τον ίδιο «που ήμουν μέρος αυτής της συζήτησης και είπα τη γνώμη μου».

We did it Norm, we won. https://t.co/4SfHlVEAWi