Καναδάς: 73χρονος σκότωσε πέντε γείτονές του σε προάστιο του Τορόντο - Τον είχαν καταγγείλει για εκφοβισμό

Ένας 73χρονος σκότωσε πέντε γείτονες του και τραυμάτισε μια γυναίκα σε πολυκατοικία του προαστίου Βον του Τορόντο, ανακοίνωσε η αστυνομία που ερευνά το χθεσινό μακελειό το οποίο έχει συγκλονίσει την καναδική κοινή γνώμη.

Τρεις άνδρες και δύο γυναίκες σκοτώθηκαν από τα πυρά του 73χρονου Φρανσέσκο Βίλι, ο οποίος έπεσε νεκρός σε συμπλοκή με αστυνομικούς, είπε ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας Τζιμ ΜακΣουίν σε δημοσιογράφους.

«Όλα τα θύματα ήταν ένοικοι της πολυκατοικίας», είπε και σημείωσε πως τρία από αυτά ήταν μέλη της γενικής συνέλευσης των ιδιοκτητών. «Είμαστε συγκλονισμένοι και λυπούμαστε πραγματικά που συνέβη ένα τέτοιο περιστατικό στην περιοχή μας», συμπλήρωσε.

I’m on scene on Jane Street at a shooting in Vaughan north of Toronto. Shooter dead. Unconfirmed reports of multiple shooting victims in upscale condo. Police to update shortly. pic.twitter.com/WHsF0lksvP

Οι πέντε νεκροί εντοπίστηκαν σε τρία διαφορετικά διαμερίσματα της πολυκατοικίας. Μια 66χρονη τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίστηκε στο νοσοκομείο, είπε ο ΜακΣουίν, προσθέτοντας ότι η ζωή της δεν διατρέχει κίνδυνο.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Toronto Star, η οποία επικαλείται δικαστικά έγγραφα, η γενική συνέλευση των ιδιοκτητών της πολυκατοικίας είχε καταγγείλει πρόσφατα «απειλές, εκφοβισμούς και παρενοχλήσεις» από τον Βίλι.

Αστυνομικοί έσπευσαν γύρω στις 19:20 (τοπική ώρα) χθες Κυριακή στην πολυκατοικία, ανταποκρινόμενοι σε επείγουσες τηλεφωνικές κλήσεις για πυροβολισμούς. «Βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια τρομακτική σκηνή… υπήρχαν νεκροί σε διαφορετικούς ορόφους», είπε ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας.

Ένας από τους αστυνομικούς πυροβόλησε τον δράστη και τον σκότωσε, στον τρίτο όροφο της πολυκατοικίας.

«Στις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων του χθεσινού μακελειού στο Βον: οι σκέψεις μου είναι μαζί σας. Στην τραυματία εύχομαι ταχεία και πλήρη ανάρρωση», έγραψε σε ανάρτησή του στο Twitter ο πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό.

To the families and friends of the victims of yesterday’s shooting in Vaughan: I’m keeping you in my thoughts. To the person who was injured: I’m wishing you a fast and full recovery. And to the first responders: Thank you for your hard work and your professionalism.