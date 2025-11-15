ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Joyce Carol Oates: Η κορυφαία Αμερικανίδα συγγραφέας αποδόμησε τον Μασκ χωρίς να τον κατονομάσει

Ο Μασκ αντέδρασε οργισμένα στις αιχμές της Oates, αποκαλώντας τις «ψεύτικες» και τη συγγραφέα «κακεντρεχή», ενώ υποβάθμισε και το έργο της με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς.

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Joyce Carol Oates: Η κορυφαία Αμερικανίδα συγγραφέας αποδόμησε τον Μασκ χωρίς να τον κατονομάσει Facebook Twitter
Φωτ: EPA, αρχείου
0

Μια απροσδόκητη διαδικτυακή αντιπαράθεση ξέσπασε τις τελευταίες ημέρες ανάμεσα στη Joyce Carol Oates και τον Έλον Μασκ, μετά από ανάρτηση της 87χρονης συγγραφέα στο X που έγινε γρήγορα viral και προκάλεσε δεκάδες απαντήσεις και retweets.

Η Oates σχολίασε στις 8 Νοεμβρίου μια ανάρτηση τρίτου χρήστη, γράφοντας ότι είναι «περίεργο» πως «ένας τόσο πλούσιος άνθρωπος» δεν φαίνεται να απολαμβάνει τίποτα από όσα εκτιμούν σχεδόν όλοι οι άλλοι, από τη φύση και τα κατοικίδια μέχρι την τέχνη, τα βιβλία, τον αθλητισμό ή τη μνήμη της ιστορίας. Πρόσθεσε ότι ο εν λόγω άνδρας «μοιάζει εντελώς αμόρφωτος και ακαλλιέργητος», σημειώνοντας πως «ακόμη και ο φτωχότερος χρήστης της πλατφόρμας βρίσκει περισσότερη ομορφιά και νόημα στη ζωή».

Παρότι η Oates δεν ανέφερε το όνομα του Μασκ, από την περιγραφή της ήταν προφανές σε ποιον αναφερόταν και ο ίδιος απάντησε άμεσα, δίνοντας διαστάσεις στη διαμάχη.

Joyce Carol Oates: Η κορυφαία Αμερικανίδα συγγραφέας αποδόμησε τον Μασκ χωρίς να τον κατονομάσει Facebook Twitter

Η Oates θεωρείται μία από τις σημαντικότερες εν ζωή Αμερικανίδες λογοτέχνες. Έχει υπάρξει υποψήφια για Pulitzer, έχει λάβει National Book Award και δύο O. Henry Awards, ενώ έχει δημοσιεύσει 58 μυθιστορήματα, πολυάριθμες συλλογές διηγημάτων και δοκίμια. Για δεκαετίες δίδαξε δημιουργική γραφή στο Princeton και ανήκει στην American Academy of Arts and Letters. 

Η κλιμάκωση της έντασης ανάμεσα σε Μασκ και Oates

Μετά την πρώτη ανάρτηση, η Oates συνέχισε να σχολιάζει θέματα που αφορούσαν τον Μασκ, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι «όπου κι αν πηγαίνει, κουβαλάει μαζί του τον ίδιο του τον εαυτό» και πως «η παρουσία του υπονομεύει οποιονδήποτε χώρο τον υποδέχεται». Σε επόμενη ανάρτηση στήριξε δημόσια την τρανς κόρη του Μασκ, Vivian Wilson, με την οποία εκείνος δεν έχει πλέον καμία σχέση, σχολιάζοντας ότι «μια φυσιολογική οικογένεια θα ήταν περήφανη για εκείνη».

Joyce Carol Oates: Η κορυφαία Αμερικανίδα συγγραφέας αποδόμησε τον Μασκ χωρίς να τον κατονομάσει Facebook Twitter
Η Βίβιαν Γουίλσον / Φωτ: EPA, αρχείου

Ο Μασκ απάντησε με διαδοχικές αναρτήσεις, χαρακτηρίζοντας την αρχική κριτική της «ανακριβή» και την Oates «ψεύτρα» και «κακό άνθρωπο». Προχώρησε μάλιστα σε προσωπική επίθεση στο λογοτεχνικό της έργο, λέγοντας ότι «θα ήταν πιο ευχάριστο να φας μια σακούλα πριονίδι παρά να διαβάσεις το δήθεν βαθυστόχαστο παραλήρημά της». Σε μια ακόμη ανάρτηση, πρότεινε στους χρήστες να ακούσουν την Ιλιάδα σε ηχητικό βιβλίο, παραπέμποντας όμως κατά λάθος στην Οδύσσεια, ανάρτηση που στη συνέχεια διέγραψε.

Παρά τον θόρυβο γύρω από την αντιπαράθεση, η Oates συνέχισε κανονικά τη δραστηριότητά της σε X και BlueSky, με αναρτήσεις που κινούνται από πολιτικά σχόλια και λογοτεχνικές αναφορές έως πιο προσωπικές στιγμές της καθημερινότητάς της, όπως φωτογραφίες του αγαπημένου της γάτου. Η συγγραφέας είναι εδώ και χρόνια από τις πιο ενεργές παρουσίες στην πλατφόρμα, με περισσότερες από 180.000 δημοσιεύσεις.

Με πληροφορίες από Vanity Fair

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΓΙΑ ΣΚ - «Beast Land»: Ο MrBeast εγκαινίασε θεματικό πάρκο στη Σαουδική Αραβία

Διεθνή / «Beast Land»: Ο MrBeast εγκαινίασε θεματικό πάρκο στη Σαουδική Αραβία

Η κίνηση εντάσσεται στη Vision 2030 του πρίγκιπα διαδόχου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, που στοχεύει στη διαφοροποίηση της οικονομίας από το πετρέλαιο και στον πλήρη μετασχηματισμό της σαουδαραβικής κοινωνίας
LIFO NEWSROOM
Πρίγκιπας Άντριου: O πραγματικός λόγος πίσω από την απόφαση να εγκαταλείψει το Royal Lodge

Διεθνή / Πρίγκιπας Άντριου: O πραγματικός λόγος πίσω από την απόφαση να εγκαταλείψει το Royal Lodge

Τι είναι αυτό που πραγματικά τον έπεισε να εγκαταλείψει επιτέλους το Royal Lodge, την ώρα που υπήρχαν πολλαπλές οικογενειακές και πολιτικές πιέσεις και ο ίδιος θεωρούσε ότι μια δημόσια αποχώρηση θα μπορούσε να εκληφθεί ως παραδοχή ενοχής
LIFO NEWSROOM
Ο Τραμπ θα διατάξει έρευνα για τις φερόμενες σχέσεις Έπσταϊν και Κλίντον

Διεθνή / Ο Τραμπ θα διατάξει έρευνα για τις φερόμενες σχέσεις Έπσταϊν και Κλίντον

«Ο Έπσταϊν ήταν Δημοκρατικός, και είναι πρόβλημα των Δημοκρατικών...Όλοι ξέρουν για αυτόν. Μην χάνετε τον χρόνο σας με τον Τραμπ. Έχω μια χώρα να διοικήσω!», έγραψε σε ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ
LIFO NEWSROOM
«Πράσινη ζώνη» και «κόκκινη ζώνη»: Tο αμερικανικό σχέδιο που αλλάζει τον χάρτη της Γάζας

Διεθνή / «Πράσινη ζώνη» και «κόκκινη ζώνη»: Tο αμερικανικό σχέδιο που αλλάζει τον χάρτη της Γάζας

Κεντρικό στοιχείο του αμερικανικού σχεδιασμού είναι η δημιουργία μιας διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης, που προβλέπεται να στηριχθεί κυρίως σε ευρωπαϊκά στρατεύματα
LIFO NEWSROOM
 
 