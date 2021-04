Jeffree Star: Το διαλυμένο αυτοκίνητό του μετά το τροχαίο- «Παραλίγο να σκοτωθούμε»

Ο Jeffree Star δημοσίευσε φωτογραφίες από το διαλυμένο αυτοκίνητό του, μετά το σοβαρό τροχαίο ατύχημα που έστειλε τον ίδιο και έναν πολύ καλό του φίλο στο νοσοκομείο.

Το αυτοκίνητο του 35χρονου YouTuber, επιχειρηματία και makeup artist βγήκε από δρόμο στο Γουαϊόμινγκ και ανατράπηκε, λόγω ολισθηρότητας. Σύμφωνα με την αστυνομία ο ίδιος οδηγούσε, ενώ τόσο ο Jeffree Star όσο και ο φίλος του Ντάνιελ Λούκας φορούσαν ζώνη.

Ο YouTuber πήρε εξιτήριο, αλλά θα πρέπει να φορά ειδικό νάρθηκα για μερικούς μήνες, σύμφωνα με τα όσα είπε σε Story στο Instagram. Σε προηγούμενες αναρτήσεις του ανέφερε ότι τραυματιστεί σε σπονδύλους.

Για τον φίλο του η κατάσταση είναι πιο περίπλοκη, λόγω του γεγονότος ότι είχε δώσει στο παρελθόν «μάχη» με τον καρκίνο του εντέρου και ίσως θα χρειαστεί επέμβαση.

Ο 35χρονος δημοσίευσε στα social media φωτογραφίες από το διαλυμένο αυτοκίνητό του. «Ήταν δύσκολο, αλλά έπρεπε να δω το αυτοκίνητό μου σήμερα. Δόξα τω Θεώ που η Rolls Royce είναι κατασκευασμένη από ενισχυμένο ατσάλι γιατί έσωσε τις ζωές μας», έγραψε.

This was hard but I had to go see my car today. Thank God a #RollsRoyce is built with highly reinforced steel because it saved our lives 🙏🏻 Time to heal and let my body repair. pic.twitter.com/5YY5CVpl1V

«Παραλίγο να σκοτωθούμε και πιστεύω ότι ήταν από τις πιο τρομακτικές εμπειρίες που έχω βιώσει», ανέφερε στο Story στο Instagram ο YouTuber. Σε άλλη ανάρτηση, στο Twitter, αναφέρθηκε και σε εκείνους που ευχήθηκαν τον θάνατό του.

«Σε όσους ευχηθήκατε τον θάνατο του Ντάνιελ και τον δικό μου, προσευχόμαστε να βρείτε την ευτυχία μέσα σας», έγραψε μεταξύ άλλων.

We woke up crying happy tears today. So thankful for everyone’s out pouring love 💯 To everyone who wished death upon Daniel and I, we pray you find happiness within yourself.

Today he’s having more tests done and might need surgery. I’m now discharged 🏥 pic.twitter.com/35QZaShgDO