Foo Fighters, Jay-Z και οι Go-Go μπήκαν στο Rock & Roll Hall of Fame, πρώτη φορά που συμμετείχε ο καθένας τους ως υποψήφιοι.

Θα τιμηθούν ξεχωριστά κατά τη διάρκεια τελετής στο Κλίβελαντ στις 30 Οκτωβρίου. Η τελετή θα καλωσορίσει επίσης τους LL Cool J, Billy Preston και Randy Rhoads με βραβεία μουσικής αριστείας ενώ θα τιμηθούν οι Kraftwerk, Gil Scott Heron και Charley Patton ως πρώιμες επιρροές της μουσικής.

Ο Jay-Z, με 23 Grammy και 80 υποψηφιότητες, είναι ο πρώτος ραπ καλλιτέχνης που έχει μπει στη λίστα των συνθετών του Hall of Fame. Η δισκογραφία του περιλαμβάνει τα «Hard Knock Life», «99 Problems» και «Empire State of Mind» ενώ είχε 14 Νο 1 άλμπουμ.

Ο υπέροχος Dave Grohl, αφού "υπηρέτησε" ως ντράμερ των Nirvana, έφτιαξε τους Foo Fighters, καθιστώντας τους ένα από τα λίγα σύγχρονα ροκ συγκροτήματα, που γεμίζουν αρένες.

Ο σκληρός ήχος τους από τις επιτυχίες "Best of You", "Everlong" και "Times Like These." έχουν κατοχυρωθεί στην μνήμη του κόσμου.

Ως γυναικείο συγκρότημα που έπαιζε τα δικά του όργανα, οι Go-Go's ήταν ένα σχετικά σπάνιο φαινόμενο στις αρχές της δεκαετίας του 1980.

Γεννημένες από την ψυχή της πανκ ροκ σκηνής του Λος Άντζελες, είχαν μια σειρά επιτυχιών μεταξύ των οποίων τα "We Got the Beat,” “Our Lips Are Sealed” και “Vacation.”

«Το βλέπουμε πραγματικά ως μια αληθινή γιορτή για την επάνοδο της μουσικής - όχι μόνο στην Αμερική αλλά και στον κόσμο ολόκληρο», δήλωσε ο John Sykes, πρόεδρος του Rock and Roll Hall of Fame Foundation, σε συνέντευξή του στο The Associated Press.

Η τελετή, που θα πραγματοποιηθεί στο Rocket Mortgage Fieldhouse στο Κλίβελαντ, θα προβληθεί ταυτόχρονα στο SiriusXM και αργότερα στο HBO.

Με πληροφορίες του Associated Press