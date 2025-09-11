ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ιταλία: Ζευγάρι Εβραίων τουριστών δέχτηκε επίθεση στη Βενετία

Οι δράστες σύμφωνα με τις πληροφορίες κατά τη διάρκεια της επίθεσης φώναζαν «λευτεριά στην Παλαιστίνη»

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ιταλία: Ζευγάρι Εβραίων τουριστών δέχτηκε επίθεση στη Βενετία Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου από Βενετία / Πάρις Ταβιτιάν
0

Νέο περιστατικό επίθεσης σε Εβραίους τουρίστες, σημειώθηκε αυτή τη φορά στην Ιταλία.

Σύμφωνα με πληροφορίες της La Stampa, ένα ζευγάρι Εβραίων τουριστών, δέχτηκε σφοδρή επίθεση από δέκα περίπου άτομα στη Βενετία.

Το ζευγάρι, ένας Αμερικανός και μία Ισραηλινή, βρίσκονταν αργά το βράδυ της Τετάρτης σε ένα περίπτερο κοντά στη Santa Fosca, όταν δέκα νεαροί παρατήρησαν την παραδοσιακή ενδυμασία τους.

Τότε, αφού δέχθηκαν ύβρεις και χειρονομίες προσπάθησαν να φύγουν από το σημείο, όταν οι δράστες τους περικύκλωσαν φωνάζοντας «λευτεριά στην Παλαιστίνη». Μάλιστα, ένας εξ αυτών απείλησε ότι θα άφηνε το ροτβάιλερ του να τους επιτεθεί.

Στη συνέχεια ένας άλλος χαστούκισε τον άνδρα και ένας δεύτερος πέταξε ένα γυάλινο μπουκάλι προς το μέρος τους, τραυματίζοντας τη γυναίκα.

Άμεσα στο σημείο έφτασαν οι Αρχές και έκτοτε πραγματοποιούν εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

 
Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Σφαίρες με «αντιφασιστικά» και «υπέρ των τρανς» μηνύματα βρέθηκαν στο όπλο του δράστη

Διεθνή / Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Σφαίρες με «αντιφασιστικά» μηνύματα βρέθηκαν στο όπλο του δράστη

Νέα συγκλονιστικά στοιχεία για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ: στο όπλο του δράστη βρέθηκαν σφαίρες με χαραγμένα ιδεολογικά μηνύματα - Οι αρχές ερευνούν το εύρημα, ενώ η υπόθεση πυροδοτεί έντονη συζήτηση για την πολιτική βία στις ΗΠΑ
LIFO NEWSROOM
Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: «Όχι» της Μετσόλα σε ενός λεπτού σιγή - Χτυπούσαν τα έδρανα δεξιοί και ακροδεξιοί

Διεθνή / Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: «Όχι» της Μετσόλα σε ενός λεπτού σιγή - Χτυπούσαν τα έδρανα δεξιοί και ακροδεξιοί

Αντιδράσεις αφού η Μέτσολα απέρριψε την ενέργεια, επικαλούμενη τον κανονισμό που ορίζει ότι τα λεπτά σιγής ανακοινώνονται από την Πρόεδρο κατά την έναρξη της ολομέλειας, η οποία έλαβε χώρα τη Δευτέρα
LIFO NEWSROOM
 
 