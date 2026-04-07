Ιταλία: Περιορισμοί καυσίμων σε ακόμη τρία αεροδρόμια

Περιορίζονται τα διαθέσιμα καύσιμα σε ακόμη τρία αεροδρόμια της Ιταλίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι περιορισμοί για τα διαθέσιμα καύσιμα καταγράφονται στα ιταλικά αεροδρόμια του Μπρίντιζι, της Πεσκάρα και του Ρήγιου της Καλάμπρια.

Δύο ημέρες νωρίτερα, παρόμοια προβλήματα σημειώθηκαν και στα αεροδρόμια Μιλάνο-Λινάτε, της Βενετίας, του Τρεβίζο και της Μπολόνια.

Σε ό,τι αφορά το αεροδρόμιο της πόλης Μπρίντιζι, έγινε γνωστό τη Δευτέρα 6 Απριλίου, πως τουλάχιστον μέχρι την Τρίτη το μεσημέρι τα αεροσκάφη δεν θα μπορούν να ανεφοδιάζονται με καύσιμα στο συγκεκριμένο αεροδρόμιο. Από το έκτακτο αυτό μέτρο εξαιρούνται κυβερνητικά αεροσκάφη και πτήσεις που αφορούν παροχή βοήθειας σε περίπτωση ναυαγίων ή όσες εξυπηρετούν υγειονομικές ανάγκες.

Στο Ρήγιο (Ρέτζιο_ στην Καλάμπρια μέχρι την Τρίτη κάθε αεροσκάφος θα μπορεί να ανεφοδιάζεται μέχρι και με 3.000 λίτρα καυσίμων, ενώ στην Πεσκάρα της κεντρικής Ιταλίας, μέχρι και την Τετάρτη είναι διαθέσιμο μόνον ένα βυτιοφόρο καυσίμων με 20.000 λίτρα.

Σε σχετική ανακοίνωση που εκδόθηκε το Σάββατο αναφερόταν ότι «λόγω της περιορισμένης διαθεσιμότητας καυσίμων από την Air BP Italia, οι υπηρεσίες ανεφοδιασμού για τους αερομεταφορείς που έχουν συμβατική σχέση με την Air BP Italia ενδέχεται να υπόκεινται σε περιορισμούς».

Η έλλειψη καυσίμων ενδέχεται να πλήξει και άλλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια ως συνέπεια του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico, «το αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου και άλλα αεροδρόμια του Ηνωμένου Βασιλείου συγκαταλέγονται στα πιο ευάλωτα, ενώ έχουν ήδη αναφερθεί ορισμένες διαταραχές στις πτήσεις λόγω έλλειψης καυσίμων. Άλλοι σημαντικοί ευρωπαϊκοί κόμβοι, όπως η Γαλλία και η Πορτογαλία, ενδέχεται επίσης να επηρεαστούν».

Με πληροφορίες από Politico, ΑΠΕ-ΜΠΕ