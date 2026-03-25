Ιταλία: Παραιτήθηκε η υπουργός Τουρισμού Ντανιέλα Σαντανκέ

Ήταν από τα βασικά στελέχη του κόμματος της Τζόρτζια Μελόνι

The LiFO team
The LiFO team
Παραιτήθηκε από υπουργός Τουρισμού της Ιταλίας η Ντανιέλα Σαντανκέ / Φωτ. αρχείου: EPA/RICCARDO ANTIMIANI
Παραιτήθηκε η υπουργός Τουρισμού της Ιταλίας, Ντανιέλα Σαντανκέ.

Το βράδυ της 24ης Μαρτίου, η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι ζήτησε την παραίτηση της Σαντανκέ «για λόγους θεσμικής ευαισθησίας», καθώς η επικεφαλής του ιταλικού υπουργείου Τουρισμού ερευνάται για απάτη σε βάρος του Ιταλικού Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ενώ παράλληλα έχει παραπεμφθεί σε δίκη για πλαστό ισολογισμό.

Σε σχετική τοποθέτησή της, η Σαντανκέ τόνισε ότι «υπακούει στη Μελόνι» αλλά πρόσθεσε πως «το ποινικό της μητρώο είναι πεντακάθαρο».

Την 24η Μαρτίου παραιτήθηκαν επίσης ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Αντρέα Ντελμάστρο και η υπεύθυνη του ιδιαίτερου γραφείου του υπουργού Δικαιοσύνης, Τζούζι Μπαρτολότσι.

Πρόκειται, ουσιαστικά, για σειρά συνεπειών της ήττας της κυβερνητικής παράταξης στο προχθεσινό δημοψήφισμα για τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος. Σύμφωνα με πολλούς αναλυτές, η Μελόνι προσπαθεί να στείλει, με τη στρατηγική αυτή, ένα μήνυμα πολιτικής ανανέωσης.

Η Ντανιέλα Σαντανκέ ήταν από τα βασικά στελέχη του κόμματος «Αδέλφια της Ιταλίας» της Μελόνι.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

