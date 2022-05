Ιταλία: Κατασχέθηκαν 654 κιλά κοκαΐνης - Ήταν μέσα σε κουτιά με μπανάνες που προορίζονταν για τη Θεσσαλονίκη

Περισσότερα από 650 κιλά καθαρής κοκαΐνης, τα οποία προορίζονταν για τη Θεσσαλονίκη, κατάσχεσαν οι ιταλικές Αρχές στο λιμάνι Gioia Tauro στην Καλάβρια.

Όπως μεταδίδουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, τα ναρκωτικά εντοπίστηκαν στο πλαίσιο διακρατικού ελέγχου για την παράνομη διακίνηση εντός της ΕΕ, που εκπονήθηκε από την επαρχιακή διοίκηση του Ρέτζιο Καλάμπρια και το τελωνείο του Gioia Tauro, υπό τον συντονισμό της εισαγγελίας του Πάλμι.

Το παράνομο εμπόρευμα, 654,30 κιλά καθαρής κοκαΐνης, είχε φορτωθεί από το λιμάνι του Γκουαγιακίλ στον Ισημερινό και ήταν κρυμμένο 2.000 σε κούτες που μετέφεραν μπανάνες. Τα ναρκωτικά, η αξία των οποίων ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ, εντοπίστηκαν από στρατιωτικούς της Guardia di Finanza και οι τελωνειακούς υπαλλήλου, με τη βοήθεια εξελιγμένων σαρωτών εξοπλισμένων με ADM. Ωστόσο, όπως εκτιμούν οι τοπικές Αρχές οι διακινητές θα αποκόμιζαν περισσότερα από 200 εκατομμύρια ευρώ.

Τα ναρκωτικά κατασχέθηκαν και τα έγγραφα στάλθηκαν στην Εισαγγελία του Πάλμι, η οποία ανέλαβε την προκαταρκτική έρευνα.

Οι τρόποι με τους οποίους αποκρύπτονται τα ναρκωτικά αποδεικνύονται συχνά διαφορετικοί και εξελίσσονται διαρκώς, υποχρεώνοντας τους ερευνητές να βελτιώνουν κατά καιρούς τις μεθόδους λειτουργίας τους, σχολιάζει η τοπική ιταλική ιστοσελίδα Corrieredellacalabria.it.

Maxi operazione antidroga nel porto di Gioia Tauro. ADM e @GDF sequestrano oltre 650 kg di cocaina per un valore di oltre 200 milioni di euro. La droga era nascosta in container carico di banane proveniente dal porto di Guayaquil in Ecuador e diretto a Salonicco.#ADMgov pic.twitter.com/LhCghs5N6z