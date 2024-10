Ιταλία: Επεισόδια με τραυματίες και συλλήψεις στην πορεία για τη Γάζα

Με σοβαρά επεισόδια μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας έληξε η πορεία για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα στην πρωτεύουσα της Ιταλίας, Ρώμη.

H ιταλική αστυνομία έκανε γνωστό ότι κατά τα επεισόδια που σημειώθηκαν σήμερα το απόγευμα στην περιοχή Οστιένσε της Ρώμης, στη διαδήλωση υπέρ του παλαιστινιακού λαού, τραυματίσθηκαν τουλάχιστον 24 αστυνομικοί.

Μια νεαρή διαδηλώτρια, όπως είχε ανακοινωθεί νωρίτερα, και άλλοι δυο νέοι, τραυματίσθηκαν στο κεφάλι.

PROTEST IN ROME 🇮🇹 AGAINST GENOCIDE IN 🇵🇸



The Italian state is not only funding and arming the genocide in Gaza but also using state police to suppress those protesting against its complicity in the war crimes committed by Israel. #ROMA #PalestinaLibera pic.twitter.com/eZgJmvbOGq