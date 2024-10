Γάζα: Το σημείωμα 10χρονης που σκοτώθηκε σε βομβαρδισμό - «Σας παρακαλώ να μην φωνάζετε στον αδελφό μου»

Η οικογένεια της 10χρονης Rasha Al-Ar’eer βρήκε ένα συγκλονιστικό σημείωμα με την τελευταία της επιθυμία, λίγο μετά τον θάνατο της ίδιας και του 11χρονου αδελφού της, Ahmad, κατά τη διάρκεια ισραηλινής αεροπορικής επιδρομής στη βόρεια Γάζα.

Τα δύο αδέλφια έχασαν τη ζωή τους όταν το σπίτι τους χτυπήθηκε από βομβαρδισμό, ενώ είχαν επιβιώσει από ανάλογη επίθεση μόλις τρεις μήνες νωρίτερα, όπως ανακοίνωσε το παλαιστινιακό υπουργείο Εξωτερικών, σύμφωνα με το Al Jazeera.

Στο σημείωμα της, η μικρή Rasha εκφράζει την τελευταία της επιθυμία με βαθιά συναισθηματικό τρόπο, παρακαλώντας την οικογένειά της να μην πενθεί υπερβολικά για την απώλειά της. "Σας παρακαλώ μην κλαίτε για μένα, γιατί απλά πονάει να σας βλέπω να κλαίτε", έγραψε, Ζήτησε τα ρούχα της να δοθούν σε όσους τα έχουν ανάγκη, ενώ τα προσωπικά της αντικείμενα, όπως τα κουτιά με τις χάντρες, το χαρτζιλίκι, τα βιβλία, και τα παιχνίδια της, ήθελε να μοιραστούν στα ξαδέλφια της.

Ten-year-old Rasha Al-Ar’eer and her 11-year-old brother, Ahmad, were killed when Israeli airstrikes targeted their home in eastern Gaza City. After being brutally killed by Israeli forces, their family discovered a small handwritten note left by Rasha. In her childlike… pic.twitter.com/Z2hTZPMHvh