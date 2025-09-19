ΔΙΕΘΝΗ

Ιστορική σήραγγα κάτω από τις Άλπεις συνδέει την Ιταλία και την Αυστρία

Οι εργάτες διέσπασαν την Πέμπτη το τελευταίο, λεπτό στρώμα βράχου για την ολοκλήρωση μίας υπόγειας σήραγγας μεταξύ

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ιστορική σήραγγα κάτω από τις Άλπεις, η οποία θα αποτελέσει στο μέλλον μια σιδηροδρομική γραμμή υψηλής ταχύτητας που θα συνδέει τον Βορρά με τον Νότο της Ευρώπης, συνδέει την Ιταλία και την Αυστρία.

Η βασική σήραγγα Brenner, η οποία χαρακτηρίζεται ως η πιο μακριά υπόγεια σιδηροδρομική σύνδεση στον κόσμο, αποτελεί κεντρικό στοιχείο της προσπάθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μετατοπίσει τα εμπορεύματα από τους δρόμους στους σιδηροδρόμους, για να μειώσει τη ρύπανση και να ενισχύσει το διασυνοριακό εμπόριο.

«Σήμερα κάνουμε μαζί ένα αποφασιστικό βήμα για την κατασκευή ενός από τα μεγαλύτερα έργα υποδομής σε ολόκληρη την ήπειρο», δήλωσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι. «Είναι μια ιστορική μέρα για την Ιταλία, για την Αυστρία και για ολόκληρη την Ευρώπη».

Γιατί είναι σημαντική αυτή η σήραγγα

Η σύνδεση θα είναι η πρώτη ειδική σιδηροδρομική σήραγγα που θα συνδέει απευθείας την Αυστρία και την Ιταλία. Αναμένεται να ανοίξει το 2032, περίπου 16 χρόνια αργότερα από το χρονοδιάγραμμα, και αναμένεται να κοστίσει 8,5 δισεκατομμύρια ευρώ (10 δισεκατομμύρια δολάρια), περίπου 2,5 δισεκατομμύρια πάνω από τον προϋπολογισμό.

Η σήραγγα θα έχει μήκος 55 χλμ. (34 μίλια) όταν ολοκληρωθεί, και θα φτάσει τα 64 χλμ. μέσω της σύνδεσής της με μια υπάρχουσα υπόγεια σύνδεση με το Ίνσμπρουκ. Θα μειώσει τον χρόνο διαδρομής μεταξύ της Φορτέτσα στην Ιταλία και του Ίνσμπρουκ σε λιγότερο από 25 λεπτά, σε σχέση με τα 80 λεπτά που είναι σήμερα.

Το πέρασμα Brenner είναι ένα από τα πιο πολυσύχναστα ορεινά περάσματα της Ευρώπης που χρησιμοποιούνται για εμπορευματικές μεταφορές. Κάθε χρόνο, πάνω από 2,5 εκατομμύρια φορτηγά, 14 εκατομμύρια οχήματα και 50 εκατομμύρια τόνοι εμπορευμάτων διασχίζουν το πέρασμα των Άλπεων, επηρεάζοντας αρνητικά τις τοπικές κοινότητες.

Επί του παρόντος, περίπου το 70% της διασυνοριακής εμπορευματικής κυκλοφορίας μέσω του Brenner γίνεται οδικώς, με μόνο το 30% σιδηροδρομικώς: μια ισορροπία που η σήραγγα στοχεύει να αντιστρέψει. Ωστόσο, ο αναμενόμενος αντίκτυπος της νέας σύνδεσης θα μπορούσε να υπονομευθεί από τη Γερμανία, η οποία έχει σημαντικό μέρος της οδικής κυκλοφορίας μέσω των Άλπεων, αλλά δεν έχει οριστικοποιήσει κρίσιμες βόρειες διαδρομές πρόσβασης για να συνδεθεί με τη σήραγγα του Brenner.

Με πληροφορίες από Reuters

 
 
 
