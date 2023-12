Ιστορικές πλημμύρες στο Κουίνσλαντ- Κροκόδειλος εθεάθη να κολυμπά στην πόλη

Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης φαίνεται πως βρίσκεται το Κουίνσλαντ της Αυστραλίας, το οποίο πλήττεται από ιστορικές πλημμύρες. Μέχρι στιγμής μάλιστα έχει εκκενωθεί μια ολόκληρης πόλης, ενώ άνθρωποι έχουν εγκλωβιστεί στην οροφή νοσοκομείου.

Αυτή την ώρα, χιλιάδες κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από το βόρειο Κουίνσλαντ και άλλοι βρίσκονται εγκλωβισμένοι. Η πλημμύρα αυτή, που προκλήθηκε από ακραία καιρικά φαινόμενα τροπικού κυκλώνα, σύμφωνα με τις Αρχές θα είναι η χειρότερη που σημειώθηκε ποτέ στην Αυστραλία.

Εικόνες που κάνουν το γύρο του διαδικτύου, δείχνουν αεροπλάνα βυθισμένα στο αεροδρόμιο του Κερνς, έναν κροκόδειλο που εθεάθη στη μέση πόλης και ανθρώπους να φεύγουν με βάρκες. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί νεκροί ή αγνοούμενοι, ενώ οι βροχοπτώσεις αναμένεται να συνεχιστούν για τουλάχιστον άλλη μία ημέρα.



Εξαιτίας των εκτεταμένων πλημμυρών, χρειάστηκε η διάσωση εκατοντάδων ανθρώπων, καθώς πολλά σπίτια έχουν πλημμυρίσει. Από την άλλη μεριά το ρεύμα έχει διακοπεί σε αρκετές περιοχές και το πόσιμο νερό λιγοστεύει. Η πόλη του Κερνς έχει δεχθεί πάνω από 2 μέτρα βροχόπτωσης από την έναρξη του καιρικού φαινομένου.



Ο πρωθυπουργός του Κουίνσλαντ Στίβεν Μάιλς δήλωσε πως αυτή η πλημμύρα, ήταν «η χειρότερη που μπορώ να θυμηθώ». «Μίλησα με ντόπιους κατοίκους του Κερνς και λένε ότι δεν έχουν ξαναδεί κάτι τέτοιο. Για κάποιον από το μακρινό βόρειο Κουίνσλαντ να το λέει αυτό, πραγματικά λέει κάτι».

Peak Aussie content here 🐊 A big crocodile has been spotted in a swollen drain in the centre of Ingham, a North Queensland town currently cut off by floodwaters. Filmed by @abcnews reporter @ChloeChomicki, who is isolated like everyone else in town. pic.twitter.com/LSg5ODkpIF