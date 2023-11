Ισραηλινός στρατός: Κρατείται, για να ανακριθεί, ο διευθυντής του νοσοκομείου αλ Σίφα

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε τις πληροφορίες πως κρατείται ο διευθυντής του νοσοκομείου αλ Σίφα στη Γάζα.

Ο διευθυντής του νοσοκομείου αλ Σίφα στη Λωρίδα της Γάζας πρόκειται να ανακριθεί, ανέφεραν οι IDF επικαλούμενες στοιχεία πως οι εγκαταστάσεις χρησιμοποιούνταν από τη Χαμάς.

Σε ανάρτηση στα social media, οι IDF έκαναν λόγο για «αδιαμφισβήτητα στοιχεία που δείχνουν» ότι το νοσοκομείο αλ Σίφα «χρησιμοποιούνταν ως κέντρο διοίκησης και ελέγχου της Χαμάς», για αυτό συνελήφθη για να ανακριθεί ο διευθυντής του.

«Όχι μόνο η Χαμάς εκμεταλλεύθηκε το ηλεκτρικό ρεύμα και τους πόρους του νοσοκομείου για να συντηρήσει και να διατηρήσει ένα εκτεταμένο δίκτυο τούνελ κάτω από αυτό, αλλά οι τρομοκράτες της βρήκαν καταφύγιο εκεί αμέσως μετά το μακελειό της 7ης Οκτωβρίου, παίρνοντας Ισραηλινούς ομήρους μαζί τους», ανέφερε ακόμη η ανάρτηση των IDF.

Following indisputable evidence indicating the Shifa Hospital served as a Hamas command and control center, the director of the hospital was apprehended and transferred for questioning by the ISA.



Not only did Hamas exploit the hospital's electricity and resources to build and…