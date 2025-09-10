Ισραηλινή επιδρομή στην Ντόχα: Συνεδριάζει εκτάκτως απόψε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ - Φόβοι για τις διαπραγματεύσεις

Το Ισραήλ ανακοίνωσε χθες Τρίτη ότι έβαλε στο στόχαστρο κορυφαία στελέχη της Χαμάς εξαπολύοντας αεροπορικό βομβαρδισμό στη Ντόχα, όμως το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα αντέτεινε πως οι διαπραγματευτές του επέζησαν κι έκανε για έξι νεκρούς στην επιδρομή αυτή — την πρώτη του είδους στην επικράτεια του Κατάρ.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας συγκλήθηκε να συνεδριάσει κατεπειγόντως απόψε, την επομένη των πληγμάτων του Ισραήλ στο Κατάρ, ενημέρωσαν χθες Τρίτη διπλωματικές πηγές το Γαλλικό Πρακτορείο. Η συνεδρίαση προβλέπεται να αρχίσει στις 15:00 (ώρα Νέας Υόρκης· στις 22:00 ώρα Ελλάδας), κατόπιν αιτημάτων ιδίως της Αλγερίας και του Πακιστάν, εξήγησαν.

Η Ουάσιγκτον, σύμμαχος του Ισραήλ, αλλά και του Κατάρ, όπου βρίσκεται η μεγαλύτερη αμερικανική βάση στη Μέση Ανατολή, επέκρινε με ασυνήθιστα έντονο τόνο την ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση, με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να εκφράζει επανειλημμένα και δημόσια την δυσαρέσκειά του. «Δεν είμαι ευτυχής», «είμαι πολύ δυσαρεστημένος», επαναλάμβανε χθες βράδυ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, ερωτηθείς σχετικά.

Επέμεινε πως το Ισραήλ δεν είχε ειδοποιήσει τις ΗΠΑ εκ των προτέρων, αν και η κυβέρνησή του προειδοποιήθηκε «από τον αμερικανικό στρατό», σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο. Τα πλήγματα στο Κατάρ έκαναν τον πρόεδρο Τραμπ να «αισθανθεί πολύ άσχημα» παρότι η «εξάλειψη της Χαμάς» είναι «αξιέπαινος στόχος», διαβεβαίωνε νωρίτερα εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας.

Το Κατάρ, χώρα που μεσολαβεί στις έμμεσες διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, διέψευσε κατηγορηματικά πως προειδοποιήθηκε για την επιδρομή από τις ΗΠΑ.

Το εμιράτο «επιφυλάσσεται του δικαιώματος να ανταποδώσει αυτή την κατάφωρη επίθεση», δήλωσε ο πρωθυπουργός του σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι.

«Θεωρούμε πως σήμερα φθάσαμε σε σημείο καμπής. Πρέπει να υπάρξει αντίδραση από όλη την περιοχή», πρόσθεσε ο ηγέτης του Κατάρ, διαβεβαιώνοντας μολαταύτα πως η χώρα του θα συνεχίσει να διαδραματίζει μεσολαβητικό ρόλο στον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

Israeli strikes on Doha, the capital of Qatar, targeted Hamas leaders.

Το κράτος του Κόλπου, που έχει εγκατεστημένη στο έδαφός του τη μεγαλύτερη στρατιωτική βάση των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, φιλοξενεί επίσης μέλη του πολιτικού γραφείου της Χαμάς από το 2012, με ανεπίσημες ευλογίες των ΗΠΑ.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συγκλήθηκε να συνεδριάσει εκτάκτως σήμερα για να συζητήσει την ισραηλινή επιδρομή στο Κατάρ, στις 15:00 (ώρα Νέας Υόρκης· 22:00 ώρα Ελλάδας), ενημέρωσαν το Γαλλικό Πρακτορείο διπλωματικές πηγές.

Από την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, με έναυσμα άνευ προηγουμένου έφοδο της Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023, ο στρατός και οι μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ έχουν σκοτώσει πολλούς ηγέτες και κορυφαία στελέχη του κινήματος αυτού, στον παλαιστινιακό θύλακο, στο Ιράν, στον Λίβανο...

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε πως διέταξε την επιχείρηση μετά την επίθεση στην ανατολική Ιερουσαλήμ με έξι νεκρούς προχθές Δευτέρα.

Ο κ. Νετανιάχου «έδωσε οδηγία σε όλα τα σώματα ασφαλείας να προετοιμαστούν για την πιθανότητα να στοχοποιηθούν οι ηγέτες της Χαμάς. Σήμερα, εξαιτίας επιχειρησιακής ευκαιρίας (...) ο ίδιος και ο υπουργός Άμυνας (Ισραέλ Κατς) αποφάσισαν να τεθεί σε εφαρμογή η οδηγία αυτή», σύμφωνα με ανακοίνωση των υπηρεσιών του.

«Ο στρατός και η αντικατασκοπία (Σιν Μπετ) διεξήγαγαν στοχευμένο πλήγμα εναντίον μελών της ηγεσίας της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς», σύμφωνα με χωριστό ανακοινωθέν των ενόπλων δυνάμεων.

Αξιωματούχος της Χαμάς που εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί διευκρίνισε πως η επιδρομή είχε στόχο «συνεδρίαση των διαπραγματευτών» του κινήματος στη Ντόχα, κατά την οποία «συζητούσαν την πρόταση του προέδρου Τραμπ για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα».

Το παλαιστινιακό κίνημα συμπλήρωσε πως «ο εχθρός δεν κατάφερε να δολοφονήσει τα μέλη της αντιπροσωπείας που διεξάγει τις διαπραγματεύσεις», όμως σκότωσε έξι ανθρώπους: τον γιο του επικεφαλής διαπραγματευτή της Χαλίλ αλ Χάγια, τον επικεφαλής του γραφείου του και τρεις σωματοφύλακες, καθώς και αστυνομικό του Κατάρ.

«Το γεγονός ότι στοχοποιήθηκαν οι διαπραγματευτές, την στιγμή μάλιστα που συζητούσαν την τελευταία πρόταση του Τραμπ, επιβεβαιώνει ότι ο Νετανιάχου και η κυβέρνησή του δεν θέλουν να καταλήξουμε σε καμιά συμφωνία κι επιδιώκει εσκεμμένα να αποτύχουν οι διεθνείς προσπάθειες, χωρίς να σκοτίζεται για τη ζωή των αιχμαλώτων (των ισραηλινών ομήρων)», συνέχισε η Χαμάς.

Επανέλαβε τους όρους της ενόψει της σύναψης συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός: «Τον άμεσο τερματισμό των επιθέσεων εναντίον του λαού μας, την πλήρη απόσυρση του στρατού κατοχής (του Ισραήλ) από τη Λωρίδα της Γάζας, αληθινή ανταλλαγή αιχμαλώτων (ομήρων με παλαιστίνιους κρατούμενους)» και αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας που εισέρχεται στον θύλακο.

Αξιώσεις που απορρίπτει το Ισραήλ, το οποίο επαναλαμβάνει πως θα καταστρέψει τη Χαμάς, θα τη διώξει από τη Λωρίδα της Γάζας και θα πάρει τον έλεγχο όλου του παλαιστινιακού θυλάκου ως προς την ασφάλεια.

Doha is like a second home to me. Hearing about 10 explosions near the Hamas office breaks my heart. I am praying the Hamas officials and civilians are safe. No city, no family, no home should live in fear like this.



Fuck Israel 😡 pic.twitter.com/FxwsmURAKU — Aysha (@ayshaahmeds) September 9, 2025

Ισραηλινή επιδρομή στην Ντόχα: «Ανησυχία» για τους ομήρους

Μετά τα πλήγματα, ο κ. Νετανιάχου διαβεβαίωσε: «Το Ισραήλ αποδέχεται τις αρχές, την πρόταση που υποβλήθηκε από τον πρόεδρο Τραμπ για να τελειώσει ο πόλεμος, ξεκινώντας με την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων μας. Αν η πρόταση γίνει αποδεκτή (από τη Χαμάς), ο πόλεμος μπορεί να τερματιστεί αμέσως».

Ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε νωρίτερα χθες, μέσω Truth Social, πως την απόφαση να εξαπολυθούν πλήγματα στο Κατάρ «την έλαβε ο πρωθυπουργός (του Ισραήλ) Νετανιάχου, όχι εγώ», χαρακτηρίζοντας «ατυχές» το «συμβάν».

Την Κυριακή, ο μεγιστάνας απηύθυνε την «τελευταία προειδοποίηση» στη Χαμάς απαιτώντας να παραδώσει «όλους» τους ομήρους.

Το φόρουμ των οικογενειών, η κυριότερη συλλογικότητα που εκπροσωπεί τους συγγενείς των ομήρων, εξέφρασε «ανησυχία» για την τύχη τους μετά την επιχείρηση στη Ντόχα. Αραβικές κυβερνήσεις, η Τουρκία, η Γαλλία, η Γερμανία και άλλοι καταδίκασαν τα ισραηλινά πλήγματα στη Ντόχα.

Κατά τον ισραηλινό στρατό, στη Γάζα απομένουν 47 όμηροι – θεωρεί όμως πως 25 είναι νεκροί –, από το σύνολο των 251 που απήχθησαν κατά την έφοδο της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023.

Σε αντίποινα για την έφοδο εκείνη, η κυβέρνηση Νετανιάχου ορκίστηκε να αφανίσει τη Χαμάς κι ο στρατός του Ισραήλ εξαπέλυσε στρατιωτικές επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας που έχουν προκαλέσει ανυπολόγιστες καταστροφές στη Λωρίδα της Γάζας, έχουν στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες χιλιάδες Παλαιστίνιους κι έχουν βυθίσει τον μικρό παραθαλάσσιο θύλακο σε ανθρωπιστική καταστροφή.