Ισραήλ: Σε κατάσταση συναγερμού για την επέτειο ενός έτους από την 7η Οκτωβρίου

Σε κατάσταση συναγερμού για την επέτειο ενός έτους από την 7η Οκτωβρίου βρίσκεται τις τελευταίες ώρες το Ισραήλ.

Ο ισραηλινός στρατός τελεί σε κατάσταση συναγερμού σήμερα, Κυριακή, εξαιτίας του κινδύνου να γίνουν νέες επιθέσεις, την παραμονή της επετείου της άνευ προηγουμένου εφόδου του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, και ταυτόχρονα προετοιμάζει τα αντίποινα στα οποία εννοεί να προχωρήσει η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου εναντίον του Ιράν, μετά την εκτόξευση περίπου 200 πυραύλων από την Ισλαμική Δημοκρατία εναντίον της ισραηλινής επικράτειας στις αρχές της εβδομάδας, μετά τους θανάτους των ηγετών της Χεζμπολάχ και της Χαμάς.

Ταυτόχρονα, η δράση του ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας συνεχίζεται, με την πολιτική προστασία να κάνει λόγο τις πρώτες πρωινές ώρες για τουλάχιστον 21 νεκρούς και δεκάδες άλλους τραυματίες σε αεροπορικό βομβαρδισμό εναντίον ισλαμικού τεμένους που είχε μετατραπεί σε κέντρο υποδοχής εσωτερικά εκτοπισμένων.

Ο επικεφαλής του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας στρατηγός Χερτσί Χαλεβί εξάλλου εξέφρασε την αποφασιστικότητά του να συνεχιστούν «αδιάκοπα» τα πλήγματα στη Χεζμπολάχ, εναντίον της οποίας διεξάγονται ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις από τα τέλη του περασμένου μήνα. «Αυτή την εβδομάδα, καλούμε σε ενθύμηση της επετείου του πολέμου και της (επίθεσης της) 7ης Οκτωβρίου (2023). Είμαστε έτοιμοι να αυξήσουμε τις δυνάμεις μας ενόψει αυτής της ημέρας» στο εσωτερικό, εξαιτίας της ανησυχίας πως θα εξαπολυθούν νέες επιθέσεις, ανέφερε χθες ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Ντανιέλ Χαγκάρι χωρίς καμιά περαιτέρω διευκρίνιση.

⭕️ Over the last 4 days, the IDF has eliminated 2,000+ military targets and 250 Hezbollah terrorists. Among them: - 5 battalion commanders - ⁠10 company commanders - 6 platoon commanders The Israeli Air Force is also conducting preemptive strikes during these… pic.twitter.com/VLvcuefOTX

Σε μήνυμά του ενόψει της επετείου, ο ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ κατήγγειλε τη «μόνιμη απειλή» του Ιράν και τον «τρομοκρατών εντολοδόχων του» που είναι «αποφασισμένοι να καταστρέψουν το ένα και μοναδικό έθνος κράτος μας». Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου αναμένεται να εκφωνήσει αύριο Δευτέρα διάγγελμα προς το έθνος για την επέτειο της επίθεσης, το έναυσμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Στην άνευ προηγουμένου έφοδο της Χαμάς έχασαν τη ζωή τους στην ισραηλινή πλευρά 1.205 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα. Από τους 251 ανθρώπους που απήχθησαν εκείνη την ημέρα, οι 97 παραμένουν σε αιχμαλωσία στον παλαιστινιακό θύλακο, από τους οποίους 64 θεωρείται πως είναι ζωντανοί και 33 έχουν κηρυχθεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Μετά την ομοβροντία πυραύλων που εκτόξευσε την Τρίτη το Ιράν εναντίον του Ισραήλ, ο στρατός «προετοιμάζει ανταπόδοση», διαβεβαίωσε το Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματικός του υπό τον όρο να μην κατονομαστεί. «Το Ιράν έχει ήδη εξαπολύσει δυο φορές εκατοντάδες πυραύλους εναντίον του εδάφους μας (...). Το Ισραήλ έχει καθήκον και δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του και να ανταποδώσει τις επιθέσεις αυτές κι αυτό θα κάνουμε», πλειοδότησε ο κ. Νετανιάχου.

Από τη Δαμασκό, ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί προειδοποίησε ότι «για κάθε δράση θα υπάρξει αντίδραση, αναλογική και παρόμοια από το Ιράν» αν όχι «ακόμη πιο δυνατή». Σύμφωνα με το Ιράν, οι κάπου 200 πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν την Τρίτη εναντίον του Ισραήλ αποτελούσαν «νόμιμα» αντίποινα για τις δολοφονίες του Χασάν Νασράλα, του γενικού γραμματέα της Χεζμπολά, σε αεροπορικό βομβαρδισμό την 27η Σεπτεμβρίου σε νότιο προάστιο της Βηρυτού, και του Ισμαήλ Χανίγια, του ηγέτη της Χαμάς, σε έκρηξη στην Τεχεράνη την 31η Ιουλίου αποδοθείσα στο Ισραήλ.

Το Ιράν είχε ήδη εξαπολύσει απευθείας επίθεση εναντίον του Ισραήλ —την πρώτη στην ιστορία— την 13η Απριλίου, εξαπολύοντας εκατοντάδες drones, πυραύλους κρουζ και βαλλιστικούς πυραύλους, σε αντίποινα για τον πολύνεκρο βομβαρδισμό που ισοπέδωσε το προξενείο του στη Δαμασκό, επίσης αποδοθέντα στο Ισραήλ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν παρότρυνε το Ισραήλ να μην πλήξει ιρανικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Ο προκάτοχός του και υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων για τη διαδοχή του, ο Ντόναλντ Τραμπ, έκρινε από την πλευρά του πως το Ισραήλ θα έπρεπε να πλήξει ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις. Αφού όπως λέει αποδυνάμωσε τη Χαμάς στις —συνεχιζόμενες— επιχειρήσεις του στην πολιορκημένη Λωρίδα της Γάζας, το Ισραήλ μετέφερε στα μέσα Σεπτεμβρίου το κέντρο βάρους του πολέμου στο βόρειο μέτωπο, στα σύνορα με τον Λίβανο, όπου η Χεζμπολά άνοιξε μέτωπο για να υποστηρίξει το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα την 8η Οκτωβρίου 2023.

Η κυβέρνηση Νετανιάχου λέει πως θα βάλει τέλος στις εκτοξεύσεις ρουκετών και πυραύλων από τη Χεζμπολά και έτσι θα επιτραπεί η ασφαλής επιστροφή δεκάδων χιλιάδων εσωτερικά εκτοπισμένων κατοίκων του βόρειου Ισραήλ.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις πολλαπλασίασαν τους σφοδρούς και πολύνεκρους αεροπορικούς βομβαρδισμούς σε προπύργια της Χεζμπολάχ από την 23η Σεπτεμβρίου, στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, στην κοιλάδα Μπεκάα και αλλού, προτού εξαπολύσουν χερσαίες επιχειρήσεις την 30ή Σεπτεμβρίου.

This is not Hiroshima. This is not Gaza.



This is Beirut today…



A massacre is happening in Beirut right now and the world is silent. pic.twitter.com/6Vo2SzoFFI