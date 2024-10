Σφοδροί βομβαρδισμοί του Ισραήλ στη Βηρυτό

Βομβαρδίζει και πάλι αργά το βράδυ του Σαββάτου τη Βηρυτό το Ισραήλ.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν διεθνή ΜΜΕ, πρόκειται για πολύ σφοδρά χτυπήματα στα νότια προάστια της Βηρυτού. Ανταποκριτές μεταδίδουν πληροφορίες για τουλάχιστον έξι πολύ ισχυρές εκρήξεις που συντάραξαν την πόλη.

BREAKING: The Lebanese capital Beirut has been hit with further Israeli airstrikes, after the IDF issued an evacuation order urging residents in the southern suburb to leave the area



Ο ισραηλινός στρατός νωρίτερα κάλεσε τους κατοίκους συγκεκριμένων κτιρίων στα νότια προάστια της Βηρυτού να τα εκκενώσουν αμέσως, σύμφωνα με ανάρτηση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Beirut right now



Israel is massively bombing civilian apartment buildings in Lebanon’s capital for the 7th night in a row. pic.twitter.com/LuDdQbBMNf — sarah (@sahouraxo) October 5, 2024

🇱🇧 Sustained aggression against Beirut tonight. pic.twitter.com/ULfZhKPDTj — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) October 5, 2024

🇱🇧 Some of the most violent Israeli airstrikes on Beirut tonight since the beginning of the war. pic.twitter.com/JZmYxUx9oM — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) October 5, 2024

Το Ισραήλ άλλωστε «προετοιμάζει απάντηση» στην πυραυλική επίθεση που εξαπέλυσε στο έδαφός του το Ιράν, όπως ανακοίνωσε σήμερα στρατιωτικός αξιωματούχος, την ώρα που ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει τις επιθέσεις κατά της Χεζμπολάχ στον Λίβανο και της Χαμάς στη Γάζα, συμμάχων της Τεχεράνης.

Η ιρανική επίθεση την Τρίτη, η δεύτερη από τον Απρίλιο, και η απειλή της απάντησης του Ισραήλ, έχουν πυροδοτήσει φόβους για ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Το Ισραήλ «προετοιμάζει απάντηση», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο στρατιωτικός αξιωματούχος, ζητώντας να μην κατονομαστεί, δύο ημέρες πριν την πρώτη επέτειο της άνευ προηγουμένου επίθεσης του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος, στις 7 Οκτωβρίου 2023, η οποία προκάλεσε τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

Το Ισραήλ θα απαντήσει στο Ιράν για την πυραυλική επίθεση που εξαπέλυσε η Τεχεράνη όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή, δήλωσε ο εκπρόσωπος του στρατού Ντάνιελ Χαγκάρι, προσθέτοντας ότι δύο αεροπορικές βάσεις που επλήγησαν στην επίθεση παρέμειναν πλήρως λειτουργικές και κανένα αεροσκάφος δεν υπέστη ζημιές. «Το πώς θα απαντήσουμε σε αυτή την επαίσχυντη επίθεση θα εξαρτηθεί από τον τρόπο, την τοποθεσία και τον χρόνο που θα αποφασίσουμε, σύμφωνα με τις οδηγίες της πολιτικής ηγεσίας», δήλωσε ο Χαγκάρι κατά την ενημέρωση του Τύπου.

Ο εκπρόσωπος του στρατού δήλωσε επίσης ότι ο στρατός έχει σκοτώσει 440 μαχητές της Χεζμπολάχ του Λιβάνου από την έναρξη της χερσαίας επίθεσης που εξαπέλυσε τη Δευτέρα κατά του ισλαμιστικού κινήματος στο νότιο Λίβανο, όπου οι ισραηλινές δυνάμεις εντείνουν τους βομβαρδισμούς τους.

«Από την αρχή (της επιχείρησης), οι (ένοπλες) δυνάμεις εξόντωσαν σχεδόν 440 τρομοκράτες, μεταξύ των οποίων 30 διοικητές διαφορετικών βαθμών», κατά τη διάρκεια χερσαίων και αεροπορικών επιχειρήσεων, τόνισε.

Αφότου αποδυνάμωσε τη Χαμάς κατά τη διάρκεια μιας καταστροφικής επιχείρησης αντιποίνων που συνεχίζεται στο πολιορκούμενο παλαιστινιακό έδαφος, το Ισραήλ στα μέσα Σεπτεμβρίου μετατόπισε τις περισσότερες από τις επιχειρήσεις του στο μέτωπο του Λιβάνου, το οποίο άνοιξε η Χεζμπολάχ σε ένδειξη υποστήριξης της Χαμάς όταν άρχισε ο πόλεμος στη Γάζα.

Ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε σφοδρούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς στα προπύργια της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, σκοτώνοντας στις 27 Σεπτεμβρίου τον ηγέτη της Χασάν Νασράλα, που θεωρείτο ο ισχυρότερος άνδρας στη χώρα, σε επιδρομή κατά του κεντρικού αρχηγείου του σιιτικού κινήματος που βρίσκεται σύμφωνα με το Ισραήλ, κάτω από κτίρια στο νότιο προάστιο της Βηρυτού.

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, ο στρατός βομβάρδισε το νότιο προάστιο, στοχεύοντας, σύμφωνα με τον ισραηλινό ειδησεογραφικό ιστότοπο Ynet, τον Χασέμ Σαφιεντίν, δυνητικό διάδοχο του Νασράλα. Ο στρατός δεν επιβεβαίωσε την πληροφορία αυτή.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ

