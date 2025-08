Η Γάζα από ψηλά: Μία έρημος γεμάτη μπάζα, σκόνη και τάφους

Η Γάζα από ψηλά θυμίζει τα ερείπια μιας αρχαίας πολιτείας που ήρθε στο φως μετά από αιώνες σιωπής.

Μια έκταση γεμάτη συντρίμμια, κατεστραμμένα κτίρια και τάφους που καταδεικνύουν την ολοκληρωτική καταστροφή γειτονιών και ολόκληρων πόλεων. Ωστόσο, η αποτύπωση αυτή δεν οφείλεται σε φυσική καταστροφή ή στο αναπόφευκτο πέρασμα του χρόνου, αλλά στην πρόσφατη, καταστροφική στρατιωτική εκστρατεία του Ισραήλ.

Μέχρι λιγότερο από δύο χρόνια πριν, η Γάζα ήταν μια ζωντανή και πολυσύχναστη περιοχή, με γεμάτες αγορές και δρόμους γεμάτους παιδιά, ανάμεσα στις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν οι κάτοικοί της. Σήμερα, όμως, το τοπίο αυτό έχει εξαλειφθεί πλήρως, όχι από τη φύση, αλλά από τις επιθέσεις που έχουν μετατρέψει την περιοχή σε έναν τόπο που θυμίζει σκηνικό αποκάλυψης.

Την εβδομάδα που πέρασε, η βρετανική εφημερίδα The Guardian έλαβε άδεια να ταξιδέψει με στρατιωτικό αεροσκάφος της Ιορδανίας, το οποίο μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα. Αυτό έγινε μετά την επανέναρξη από το Ισραήλ των συντονισμένων αεροδιανομών ανθρωπιστικής βοήθειας, υπό τη διεθνή πίεση που αφορούσε την οξεία έλλειψη τροφίμων και φαρμάκων, με την κατάσταση να κινδυνεύει να εξελιχθεί σε φονική πείνα.

Κατά τη διάρκεια της πτήσης, το πλήρωμα πέταξε πάνω από την πόλη και τα βόρεια ερείπια της Γάζας, όπου ο κόσμος έχει σχεδόν εξαφανιστεί από το οπτικό πεδίο. Το μόνο ορατό σημάδι ζωής ήταν μια μικρή ομάδα ανθρώπων που επιβίωσαν ανάμεσα στα χαλάσματα. Στη συνέχεια, ενώ το αεροσκάφος πλησίαζε το προσφυγικό στρατόπεδο Νουσεϊράτ, άνοιξε η πίσω θύρα και παλέτες με βοήθεια εκτοξεύτηκαν με αλεξίπτωτα προς το έδαφος.

Warum Israel keine Internationalen Journalisten nach Gaza lassen? Weil die Weltöffentlichkeit unter anderem nicht solche Bilder sehen sollen. The Guardian ist mit dem Jordanischen Hilfsflieger mitgeflogen und hat diese Zerstörung in Gaza durch Israel aufgenommen. pic.twitter.com/OYanuyhkfu

Παρά τις 140 αεροδιανομές που έχει πραγματοποιήσει ο στρατός της Ιορδανίας και τις 293 σε συνεργασία με άλλες χώρες, συνολικά 325 τόνοι βοήθειας, οι ποσότητες είναι ανεπαρκείς. Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις προειδοποιούν για την ταχεία εξάπλωση της πείνας, επισημαίνοντας ότι οι αεροδιανομές, αν και εμφανίζονται ως λύση, είναι δαπανηρές, αναποτελεσματικές και περιορισμένες σε σύγκριση με τις προμήθειες που θα μπορούσαν να μεταφερθούν με οχήματα. Επιπλέον, οι ρίψεις αποτελούν σοβαρό κίνδυνο, καθώς πέρυσι τουλάχιστον 12 άνθρωποι πνίγηκαν προσπαθώντας να μαζέψουν τρόφιμα από τη θάλασσα και άλλοι πέντε σκοτώθηκαν από πτώσεις παλετών.

Οι περιοχές της Γάζας που πετούν τα αεροσκάφη αποκαλύπτουν το μέγεθος της τραγωδίας. Στην κεντρική Γάζα, στις 22 Μαΐου η 11χρονη Γιακίν Χάμαντ, η νεότερη influencer των κοινωνικών μέσων της περιοχής, σκοτώθηκε από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές ενώ πότιζε λουλούδια σε έναν μικρό κήπο μέσα στον προσφυγικό καταυλισμό. Νότια, η πόλη Χαν Γιούνις έχει πολιορκηθεί για μήνες, με σοβαρές μάχες να μαίνονται γύρω από τα νοσοκομεία της. Εκεί, στα βόρεια προάστια, βρίσκονται τα ερείπια του σπιτιού της παιδίατρου Αλάα αλ-Νάτζαρ, η οποία εργάζονταν κατά τη διάρκεια του ισραηλινού βομβαρδισμού του νοσοκομείου και έχασε τον σύζυγο και εννέα από τα δέκα παιδιά της.

📸 Gaza from above: a wasteland of rubble, dust, and graves.



Source: The Guardian pic.twitter.com/4mfz3ttga8