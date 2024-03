Ισραήλ: Σε επέμβαση με ολική αναισθησία υποβάλλεται ο Μπενιαμίν Νετανιάχου

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου αναμένεται να υποβληθεί σήμερα σε χειρουργική επέμβαση, σύμφωνα με πληροφορίες που δόθηκαν από το γραφείο του.

Οι γιατροί του Μπενιαμίν Νετανιάχου εντόπισαν μια κήλη την οποία και θα αφαιρέσουν σήμερα μέσω χειρουργικής επέμβασης. Ο πρωθυπουργός θα υποβληθεί σε ολική νάρκωση μετά τον εντοπισμό της κήλης από τους γιατρούς του «στη διάρκεια μιας εξέτασης ρουτίνας».

«Στη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Δικαιοσύνης Γιαρίβ Λεβίν θα εκτελεί χρέη υπηρεσιακού πρωθυπουργού», αναφέρεται στην ανακοίνωση από το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ.

Τον περασμένο χρόνο, ο 74χρονος πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου υποβλήθηκε σε επέμβαση για την τοποθέτηση βηματοδότη.

