Ισραήλ: Πυροβολισμοί κοντά σε στάση λεωφορείου - Τρεις νεκροί

Ανεβαίνει ο αριθμός των θυμάτων από τους πυροβολισμούς σήμερα σε στάση λεωφορείου στην Ιερουσαλήμ.

Αρχικά αναφέρθηκε πως από τους πυροβολισμούς στην στάση λεωφορείου στην πόλη του Ισραήλ, μία γυναίκα σκοτώθηκε και άλλοι οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν. Σύμφωνα με το BBC ωστόσο, το οποίο επικαλέστηκε την αστυνομία του Ισραήλ, νεκρός είναι και ένας άνδρας ηλικίας 70 ετών, ο οποίος πέθανε στο νοσοκομείο. Λίγο αργότερο το βρετανικό δίκτυο ανέβασε τον αριθμό σε τρεις. Νεκροί είναι και οι δράστες. Η αστυνομία του Ισραήλ επεσήμανε από την πλευρά της ότι οι δύο δράστες της επίθεσης «εξουδετερώθηκαν επί τόπου».

«Δύο τρομοκράτες που επέβαιναν σε αυτοκίνητο και ήταν οπλισμένοι ο ένας με Μ-16 και ο άλλος με πιστόλι» άνοιξαν πυρ εναντίον πολιτών που περίμεναν σε στάση λεωφορείου γύρω στις 07:40 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), δήλωσε ο διευθυντής της αστυνομίας της Ιερουσαλήμ Ντορόν Τόργκεμαν στους δημοσιογράφους από το σημείο της επίθεσης.

Η αστυνομία διευκρίνισε ότι την επίθεση εξαπέλυσαν «δύο κάτοικοι της Ανατολικής Ιερουσαλήμ». Οι δύο δράστες «σκοτώθηκαν γρήγορα από δύο στρατιώτες που ήταν εκτός υπηρεσίας και έναν πολίτη, οι οποίοι πυροβόλησαν εναντίον τους», διευκρίνισε η ίδια πηγή.

Η Magen David Adom επεσήμανε ότι ενημερώθηκε στις 07:38 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) για μια «επίθεση με πυροβόλο όπλο», «κοντά σε στάση λεωφορείου» στην περιοχή Ραμότ.

Μεγάλος αριθμός ασθενοφόρων και αστυνομίας έχει σπεύσει στο σημείο της επίθεσης, η οποία σημειώθηκε την ώρα της πρωινής αιχμής σε μία από τις εισόδους της πόλης.

Breaking: 24 year old woman killed and at least 5 injured in a shooting attack in Jerusalem. Two heavily armed terrorists neutralized. pic.twitter.com/ydO38zTWzW

A report was received at 07:38 in MDA's 101 Emergency Call Center in Jerusalem of a shooting terror attack on Weizmann Blvd in Jerusalem. MDA EMTs and Paramedics are treating 6 casualties in moderate and serious condition. Updates to follow. pic.twitter.com/uMa06kDO84