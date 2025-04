Ισραήλ: Ήχησαν σειρήνες στην Ιερουσαλήμ - Εκτοξεύθηκε πύραυλος από την Υεμένη

Σειρήνες συναγερμού ήχησαν σήμερα στο Ισραήλ, μετά από πληροφορίες που έκαναν λόγο για εκτόξευση πυραύλου από την Υεμένη.

Σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP ο στρατός του Ισραήλ έκανε λόγο σήμερα για εκτόξευση πυραύλου από την Υεμένη και στη συνέχεια ακούστηκαν θόρυβοι από μακριά.

Σε ανακοίνωσή του, ανέφερε χαρακτηριστικά πως «σειρήνες ακούστηκαν σε διάφορες περιοχές του Ισραήλ αφότου εξακριβώθηκε ότι πύραυλος εκτοξεύτηκε από την Υεμένη. Τα αποτελέσματα εξετάζονται», ενώ σε δεύτερη ανακοίνωση, σημείωσε πως «δύο πύραυλοι εκτοξεύτηκαν κατά τα φαινόμενα από την Υεμένη».

🚨ALERT: Millions of Israelis are racing to bomb shelters as a ballistic missile launched from Yemen triggers sirens throughout central Israel. pic.twitter.com/riiBlIOExe