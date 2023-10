Ισπανία: Τουλάχιστον 7 νεκροί μετά από φωτιά σε νυχτερινό κέντρο

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από φωτιά που ξέσπασε σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στη Μούρθια της Ισπανίας τα ξημερώματα της Κυριακής.

Ακόμη, από τη φωτιά στο νυχτερινό κέντρο, έχουν τραυματιστεί τουλάχιστον τέσσερα άτομα, ενώ μια παρέα 8 ατόμων που γιόρταζε γενέθλια εκεί αγνοείται. Οι αρχές ανησυχούν ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί.

Βίντεο στα social media δείχνουν πυροσβέστες με μάνικες νερού να επιχειρούν να σβήσουν τη φωτιά. Περίπου 40 πυροσβέστες με 12 πυροσβεστικά οχήματα έσπευσαν στο σημείο για να σβήσουν τη φωτιά.

💔At least six people have died in fire in nightclub in Murcia in southeast Spain.



The fire started at Murcia's Teatre nightclub around 06:00 local time. The death toll may rise as authorities search for missing people who were in the club at the time. Four people have been… pic.twitter.com/8iPnBw8jHk