ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ισπανία: Τα παιδιά θα μαθαίνουν στο σχολείο πώς να προστατεύονται από φυσικές καταστροφές

Τα μαθήματα δεν θα περιορίζονται σε φυσικές καταστροφές, αλλά θα περιλαμβάνουν και σενάρια για χημικά, βιομηχανικά και πυρηνικά ατυχήματα

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ισπανία: Τα παιδιά θα μαθαίνουν στο σχολείο πώς να προστατεύονται από φυσικές καταστροφές Facebook Twitter
Φωτ: EPA, αρχείου
0

Τα παιδιά στην Ισπανία θα εκπαιδεύονται πλέον στο πώς να αντιδρούν σε πλημμύρες, δασικές πυρκαγιές, σεισμούς και ηφαιστειακές εκρήξεις, στο πλαίσιο νέου κυβερνητικού σχεδίου για την προετοιμασία απέναντι στις συνέπειες της κλιματικής κρίσης.

Το πρόγραμμα παρουσιάστηκε την Πέμπτη, λίγους μήνες μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού που στοίχισαν τη ζωή σε τέσσερις ανθρώπους, αλλά και λιγότερο από έναν χρόνο μετά τις φονικές πλημμύρες στην ανατολική Ισπανία με πάνω από 220 θύματα.

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, σκοπός είναι τα παιδιά να αποκτήσουν «τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και αξίες» ώστε να ανταποκρίνονται με ασφάλεια σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Τα μαθήματα δεν θα περιορίζονται σε φυσικές καταστροφές, αλλά θα περιλαμβάνουν και σενάρια για χημικά, βιομηχανικά και πυρηνικά ατυχήματα, καθώς και ατυχήματα που σχετίζονται με τη μεταφορά επικίνδυνων υλικών.

Η εκπαίδευση θα είναι υποχρεωτική για περισσότερα από 8 εκατομμύρια μαθητές σε 25.000 σχολεία της χώρας. Θα παραδίδεται με τη χρήση βίντεο, γραφημάτων και άλλων οπτικοακουστικών μέσων. Τα παιδιά προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης θα παρακολουθούν τουλάχιστον δύο ώρες μαθημάτων, ενώ οι μαθητές μεγαλύτερων τάξεων τουλάχιστον τέσσερις. Οι αυτόνομες περιφέρειες της Ισπανίας θα έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόζουν το περιεχόμενο ανάλογα με τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν.

Ισπανία: Τι προβλέπει το σχέδιο 

Τα παιδιά ηλικίας 3–5 ετών θα μαθαίνουν να αναγνωρίζουν ένα σήμα κινδύνου, να αντιλαμβάνονται τα πρώτα σημάδια απειλής και να εξοικειώνονται με βασικούς κανόνες ασφάλειας. Οι μεγαλύτεροι μαθητές θα διδάσκονται πιο συγκεκριμένες πρακτικές, όπως πώς να αναζητήσουν υψηλότερο έδαφος σε περίπτωση πλημμύρας ή πώς να καλυφθούν κάτω από το θρανίο σε περίπτωση σεισμού.

Το υπουργείο υπογράμμισε ότι οι μαθητές θα εκπαιδεύονται επίσης «στη διάκριση μεταξύ πληροφόρησης και παραπληροφόρησης» σε περιόδους κρίσεων, ώστε να μπορούν να αναγνωρίζουν ψευδείς ειδήσεις και να αντιδρούν ανάλογα.

Παρουσιάζοντας το πρόγραμμα σε σχολείο της πόλης Κουένκα, ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ σημείωσε ότι σκοπός είναι «τα παιδιά και οι νέοι να είναι όσο το δυνατόν καλύτερα προετοιμασμένοι για καταστάσεις που γίνονται ολοένα και πιο συχνές λόγω της κλιματικής κρίσης».

Τα μαθήματα ξεκινούν ήδη από τη φετινή σχολική χρονιά και αποτελούν μέρος ενός δεκάλογου μέτρων για την προστασία της Ισπανίας, την οποία ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε «χώρα στην πρώτη γραμμή της κλιματικής αλλαγής». «Αν δεν θέλουμε να παραδώσουμε στα παιδιά μας μια Ισπανία μαυρισμένη από τις φλόγες ή πνιγμένη από τις πλημμύρες, τότε χρειαζόμαστε μια πιο πράσινη Ισπανία», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο Σάντσεθ κάλεσε τα πολιτικά κόμματα και την κοινωνία να στηρίξουν ένα «μεγάλο εθνικό σύμφωνο» για την κλιματική κρίση. «Ας αφήσουμε στην άκρη τις ιδεολογικές διαφορές και ας ακούσουμε τη λογική, την επιστήμη και το κοινό αίσθημα», είπε.

Το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα απέρριψε την πρόταση, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι δεν κατάφερε να προστατεύσει τους πολίτες και τις περιουσίες τους από τις πυρκαγιές. «Τα εθνικά σύμφωνα δεν σβήνουν τις φλόγες ούτε αποκαθιστούν όσα χάθηκαν», δήλωσε πρόσφατα εκπρόσωπος του κόμματος.

Με πληροφορίες από Guardian

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Σιγουριά Νετανιάχου: «Δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος, αυτός ο τόπος μας ανήκει»

Διεθνή / Νετανιάχου: «Δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος, αυτός ο τόπος μας ανήκει»

Το σχέδιο Ε1 για την κατασκευή 3.400 κατοικιών εποίκων, το οποίο θα διχοτομήσει την κατεχόμενη Δυτική Όχθη και θα την αποκόψει από την Ανατολική Ιερουσαλήμ, εγκρίθηκε τον προηγούμενο μήνα
LIFO NEWSROOM
Ιστορική καταδίκη: Ο Μπολσονάρου ένοχος για σχέδιο πραξικοπήματος – Αντιμέτωπος με 43 χρόνια φυλάκιση

Διεθνή / Ιστορική καταδίκη: Ο Μπολσονάρου ένοχος για σχέδιο πραξικοπήματος – Αντιμέτωπος με 43 χρόνια φυλάκιση

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας καταδίκασε τον Ζαΐχ Μπολσονάρου για σχέδιο στρατιωτικού πραξικοπήματος - Ο πρώην πρόεδρος κινδυνεύει με έως 43 χρόνια φυλάκιση, ενώ οι οπαδοί του προωθούν αμνηστία και χάρη για να τον σώσουν
LIFO NEWSROOM
Χάος στις ΗΠΑ: Η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ ξυπνά φόβους για γενικευμένη πολιτική τρομοκρατία

Διεθνή / Χάος στις ΗΠΑ: Η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ ξυπνά φόβους για γενικευμένη πολιτική τρομοκρατία

Η δολοφονία του συντηρητικού influencer Τσάρλι Κερκ σοκάρει τις ΗΠΑ και αναζωπυρώνει τον πολιτικό διχασμό - Ο Τραμπ κατηγορεί την αριστερά, ενώ οι Δημοκρατικοί του απαντούν με σκληρές δηλώσεις
LIFO NEWSROOM
Diella: Η Αλβανία αποκτά «εικονική υπουργό» τεχνητής νοημοσύνης για τις κρατικές συμβάσεις

Διεθνή / Diella: Η Αλβανία αποκτά «εικονική υπουργό» τεχνητής νοημοσύνης για τις κρατικές συμβάσεις

Σύμφωνα με τον Ράμα, η Diella θα μπορεί να αξιολογεί διαγωνισμούς, να «προσλαμβάνει ταλέντα από όλο τον κόσμο» και να συμβάλει ώστε να περιοριστεί η γραφειοκρατική δυσκαμψία της δημόσιας διοίκησης
LIFO NEWSROOM
Η Τουρκία θέλει να μπει στο αμυντικό ταμείο της ΕΕ - Κατέθεσε αίτημα για το SAFE

Διεθνή / Η Τουρκία θέλει να μπει στο αμυντικό ταμείο της ΕΕ - Κατέθεσε αίτημα για το SAFE

Η Τουρκία υπέβαλε αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα SAFE της Ε.Ε., που χρηματοδοτεί την άμυνα των κρατών-μελών - Τι απαντά η Κομισιόν, ποιες είναι οι ασφαλιστικές δικλείδες και πώς μπορεί να αποκλειστεί η Άγκυρα
LIFO NEWSROOM
Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Σφαίρες με «αντιφασιστικά» και «υπέρ των τρανς» μηνύματα βρέθηκαν στο όπλο του δράστη

Διεθνή / Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Σφαίρες με «αντιφασιστικά» μηνύματα βρέθηκαν στο όπλο του δράστη

Νέα συγκλονιστικά στοιχεία για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ: στο όπλο του δράστη βρέθηκαν σφαίρες με χαραγμένα ιδεολογικά μηνύματα - Οι αρχές ερευνούν το εύρημα, ενώ η υπόθεση πυροδοτεί έντονη συζήτηση για την πολιτική βία στις ΗΠΑ
LIFO NEWSROOM
Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: «Όχι» της Μετσόλα σε ενός λεπτού σιγή - Χτυπούσαν τα έδρανα δεξιοί και ακροδεξιοί

Διεθνή / Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: «Όχι» της Μετσόλα σε ενός λεπτού σιγή - Χτυπούσαν τα έδρανα δεξιοί και ακροδεξιοί

Αντιδράσεις αφού η Μέτσολα απέρριψε την ενέργεια, επικαλούμενη τον κανονισμό που ορίζει ότι τα λεπτά σιγής ανακοινώνονται από την Πρόεδρο κατά την έναρξη της ολομέλειας, η οποία έλαβε χώρα τη Δευτέρα
LIFO NEWSROOM
 
 