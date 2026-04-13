Ισπανία: Η σύζυγος του Πέδρο Σάντσεθ θα δικαστεί με την κατηγορία της διαφθοράς

Η σύζυγος του πρωθυπουργού της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ κατηγορείται για άσκηση αθέμιτης επιρροής και δωροδοκία.

Ο δικαστής Juan Carlos Peinado άσκησε διώξεις σε βάρος της Μπεγκόνια Γκόμεθ, έπειτα από πολυετή ποινική έρευνα που έχει προκαλέσει αναταράξεις στην ισπανική πολιτική σκηνή, σύμφωνα με απόφαση που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα. Πλέον, η Γκόμεθ θα οδηγηθεί σε δίκη.

Η κυβέρνηση Σάντσεθ έχει επανειλημμένα αρνηθεί οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια εκ μέρους της.

Οι κατηγορίες εντείνουν την πολιτική πίεση στον Σάντσεθ, του οποίου η σοσιαλιστική κυβέρνηση μειοψηφίας έχει ήδη κλονιστεί από πολλαπλές έρευνες για διαφθορά και καταγγελίες περί πολιτικά υποκινούμενων επιθέσεων, ενόψει των γενικών εκλογών του επόμενου έτους.

Σύμφωνα με ανώτερο κυβερνητικό αξιωματούχο, υπάρχει έντονη ενόχληση για το timing της απόφασης, καθώς εκδόθηκε την ώρα που ο Σάντσεθ βρισκόταν σε επίσημη επίσκεψη στην Κίνα - κάτι που θεωρείται σκόπιμο.

Η Γκόμεθ βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Κίνα μαζί με τον Ισπανό πρωθυπουργό, ο οποίος ξεκίνησε τη Δευτέρα την επίσκεψή του καλώντας το Πεκίνο να αξιοποιήσει την παγκόσμια επιρροή του για τον τερματισμό των πολέμων στο Ιράν και την Ουκρανία.

Οι εξελίξεις αναμένεται να επισκιάσουν τη συνάντηση του Ισπανού πρωθυπουργού με τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ την Τρίτη.

Η έρευνα έχει «εκθέσει πολλούς πολίτες και δικαστές» στην Ισπανία, δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης Félix Bolaños, προσθέτοντας ότι η ζημιά στη φήμη του δικαστικού συστήματος «θα είναι σε μεγάλο βαθμό μη αναστρέψιμη».

Το 2024, ο Σάντσεθ είχε αποσυρθεί για πέντε ημέρες προκειμένου να εξετάσει το ενδεχόμενο παραίτησης, όταν η σύζυγός του τέθηκε επίσημα υπό έρευνα. Τελικά παρέμεινε στη θέση του, υποστηρίζοντας ότι οι κατηγορίες είναι αβάσιμες και πολιτικά υποκινούμενες.

Η υπόθεση ξεκίνησε μετά από καταγγελία οργάνωσης με διασυνδέσεις στην ακροδεξιά, αξιοποιώντας νομικό μηχανισμό που επιτρέπει σε τρίτους να ζητούν τη διενέργεια ποινικών ερευνών.

Παράλληλα, ο αδελφός του Ισπανού πρωθυπουργού έχει επίσης παραπεμφθεί σε ξεχωριστή υπόθεση για φερόμενη άσκηση επιρροής, που σχετίζεται με τον διορισμό του σε περιφερειακή διοίκηση, την οποία ο ίδιος απορρίπτει ως πολιτικά υποκινούμενη.

Με πληροφορίες από Bloomberg

