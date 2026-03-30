Ισπανία: Έκλεισε τον εναέριο χώρο της για αμερικάνικα αεροσκάφη που επιχειρούν στο Ιράν

Η Ισπανία αποφάσισε να κλείσει τον εναέριο χώρο της για όλα τα αεροσκάφη που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της El País, η Μαδρίτη δεν επιτρέπει ούτε τη χρήση των βάσεων σε Ρότα και Μορόν από μαχητικά ή αεροσκάφη ανεφοδιασμού που εμπλέκονται στις επιθέσεις, ούτε τη διέλευση σχετικών πτήσεων από τον ισπανικό εναέριο χώρο, ακόμη και αν πρόκειται για αμερικανικά αεροσκάφη που επιχειρούν από τρίτες χώρες όπως η Γαλλία ή το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ είχε προαναγγείλει την απόφαση, δηλώνοντας στο ισπανικό κοινοβούλιο ότι η κυβέρνηση αρνήθηκε τη χρήση των βάσεων για έναν πόλεμο που χαρακτηρίζει «παράνομο», απορρίπτοντας όλα τα σχέδια πτήσης που σχετίζονται με επιχειρήσεις στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένων και των αεροσκαφών ανεφοδιασμού.

Ισπανία: Εξαίρεση μόνο σε έκτακτες ανάγκες

Η μοναδική εξαίρεση αφορά περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, όπου επιτρέπεται η διέλευση ή προσγείωση αεροσκαφών. Παράλληλα, οι βάσεις συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται για άλλες αποστολές που εμπίπτουν στη διμερή συμφωνία με τις ΗΠΑ, όπως η υποστήριξη αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη.

Ωστόσο, η απαγόρευση επηρεάζει άμεσα τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, καθώς περιορίζει τη δυνατότητα ανεφοδιασμού βομβαρδιστικών σε πτήσεις μεγάλων αποστάσεων.

Πριν από την έναρξη του πολέμου, η Ουάσινγκτον φέρεται να είχε διερευνήσει το ενδεχόμενο ανάπτυξης βομβαρδιστικών B-52 και B-1 σε ισπανικές βάσεις. Η Μαδρίτη ξεκαθάρισε ότι δεν θα συμμετείχε σε επιχειρήσεις χωρίς νομική κάλυψη από διεθνείς οργανισμούς όπως ο ΟΗΕ, το ΝΑΤΟ ή η ΕΕ, με αποτέλεσμα το σχέδιο να αποσυρθεί.

Η στάση αυτή οδήγησε και στην απομάκρυνση περίπου 15 αεροσκαφών ανεφοδιασμού από τις βάσεις της Ρότα και της Μορόν, τα οποία μεταφέρθηκαν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Ισπανία: Οι επιπτώσεις στις επιχειρήσεις κατά του Ιράν

Η απόφαση της Ισπανίας έχει πρακτικές συνέπειες στη νέα ένοπλη σύρραξη στη Μέση Ανατολή, καθώς τα αμερικανικά βομβαρδιστικά αναγκάζονται να αλλάξουν διαδρομές και να επιχειρούν από βάσεις όπως το Fairford στο Ηνωμένο Βασίλειο, με ανεφοδιασμό από τη Γαλλία ή τις Αζόρες.

Αυτό αυξάνει την πολυπλοκότητα και το κόστος των επιχειρήσεων, ενώ περιορίζει την ευελιξία των στρατιωτικών κινήσεων.

Παρά την άρνηση συμμετοχής στις επιθέσεις, η Ισπανία συνεχίζει να τηρεί τις δεσμεύσεις της στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αμερικανικά πολεμικά πλοία που εδρεύουν στη Ρότα συμμετέχουν σε αποστολές αεράμυνας, ενώ ισπανικές δυνάμεις συνδράμουν στην προστασία συμμάχων, όπως η Τουρκία και η Κύπρος.

Η Μαδρίτη επιχειρεί έτσι να κρατήσει μια λεπτή ισορροπία, να απορρίψει την άμεση εμπλοκή σε έναν πόλεμο που θεωρεί νομικά αμφισβητούμενο, χωρίς να διαταράξει τις σχέσεις της με τους συμμάχους της.

Με πληροφορίες από El Pais