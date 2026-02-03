Ισπανία: Απαγορεύει τα social media σε ανηλίκους κάτω των 16 ετών

Η Ισπανία απαγορεύει -σε ανηλίκους κάτω των 16 ετών- την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media), ενώ θα υποχρεώσει τις πλατφόρμες να εφαρμόσουν συστήματα επαλήθευσης ηλικίας.

Την ανακοίνωση έκανε την Τρίτη ο πρωθυπουργός της χώρας, Πέδρο Σάντσεθ, μιλώντας στη Σύνοδο Παγκόσμιας Διακυβέρνησης στο Ντουμπάι.

«Τα παιδιά μας εκτίθενται σε έναν χώρο που δεν προοριζόταν ποτέ να τον διαχειρίζονται μόνα τους… Αυτό δεν θα το αποδεχτούμε άλλο», είπε ο Ισπανός πρωθυπουργός, συμπληρώνοντας. «Θα τα προστατεύσουμε από την ψηφιακή Άγρια Δύση».

Ο Πέδρο Σάντσεθ πρόσθεσε ότι η κυβέρνησή του θα καταθέσει και νέο νομοσχέδιο την επόμενη εβδομάδα, με στόχο να καθιστά τα στελέχη των εταιρειών social media υπεύθυνα για παράνομο και ρητορικό μίσους περιεχόμενο.

Spain will ban social media access for children under age of 16 – Prime Minister Pedro Sanchez pic.twitter.com/tSmv0qaYUU — TRT World Now (@TRTWorldNow) February 3, 2026

Ισπανία: Τι ισχύει με τα social media στις άλλες χώρες

Η κίνηση της Μαδρίτης έρχεται καθώς η Αυστραλία έγινε τον Δεκέμβριο η πρώτη χώρα που απαγόρευσε τη χρήση των social media σε παιδιά κάτω των 16 ετών. Το μέτρο παρακολουθείται στενά από άλλες χώρες που εξετάζουν παρόμοιες ηλικιακές ρυθμίσεις, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία.

Στην Αυστραλία συγκεκριμένα, το σχετικό νομοσχέδιο προβλέπει υποχρεωτική επαλήθευση ηλικίας, βαριά πρόστιμα για τις πλατφόρμες, έλεγχο όχι μόνο λογαριασμών αλλά και αλγοριθμικής στόχευσης ανηλίκων.

Την ίδια ώρα, μία σειρά από χώρες στην Ευρώπη, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, εξετάζουν αυξημένους περιορισμούς στην πρόσβαση στα social media. Αντίστοιχα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν υπάρχει εθνική απαγόρευση, αλλά πολιτείες όπως η Γιούτα και το Αρκάνσας έχουν περάσει νόμους που απαιτούν γονική άδεια για social media, ενώ πολλοί από αυτούς τους νόμους έχουν «κολλήσει» στα δικαστήρια λόγω ζητημάτων ελευθερίας λόγου.

Με πληροφορίες από Reuters

