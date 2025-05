Ισπανία: 440 χρόνια μετά τον θάνατό της, τα λείψανα της Αγίας Τερέζας εκτέθηκαν δημόσια

Σχεδόν 100.000 άνθρωποι επισκέφθηκαν την ισπανική πόλη Άλμπα δε Τόρμες τις τελευταίες δύο εβδομάδες για να προσκυνήσουν τα λείψανα της Αγίας Τερέζας της Αβίλα, τα οποία εκτέθηκαν στο κοινό για πρώτη φορά μετά από 110 χρόνια.

Η έκθεση ολοκληρώθηκε το πρωί της Δευτέρας, με πομπή στους δρόμους της πόλης και το επανασφράγισμα του ασημένιου φερέτρου.

Η Τερέζα, μοναχή του 16ου αιώνα και κεντρική μορφή της ισπανικής Αντιμεταρρύθμισης, πέθανε το 1582. Η προηγούμενη φορά που τα λείψανά της είχαν εκτεθεί δημοσίως ήταν το 1914 και μόνο για μία ημέρα. Αυτή τη φορά, η έκθεση διήρκεσε δύο εβδομάδες και προκάλεσε τεράστια προσέλευση.

Το φέρετρο έχει μήκος μόλις 1,3 μέτρα και περιέχει το κρανίο και μέρος του σώματος της αγίας, ντυμένα με μοναχικό ένδυμα και άμφια. Η καρδιά της φυλάσσεται αλλού στον ίδιο ναό, ενώ άλλα λείψανα, όπως ένα χέρι και δάχτυλα, βρίσκονται σε καθολικές εκκλησίες ανά την Ευρώπη.

Πολλοί από τους προσκυνητές δήλωσαν βαθιά συγκινημένοι. «Ήταν μια εμπειρία που δεν μπορώ να εξηγήσω», είπε μια γυναίκα που είχε έρθει από τη Μαδρίτη για να τιμήσει τη μητέρα της, που πίστευε βαθιά στην αγία.

Saint Teresa’s body is currently being exposed for public veneration in Alba de Tormes, Salamanca.



This is only the third time her body has been displayed: once in 1760 for a few hours, another in 1914 for one day, and now for about two weeks, from May 11th to May 25th. pic.twitter.com/wWEvhqNg6j