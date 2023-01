Ισχυρός σεισμός στα σύνορα Τουρκίας - Ιράν

Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,9 βαθμών έπληξε σήμερα περιοχή στα σύνορα Τουρκίας - Ιράν, καταστρέφοντας σπίτια σε μια επαρχιακή πρωτεύουσα του Ιράν, μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) ανακοίνωσε ότι ο σεισμός είχε μέγεθος 5,6 βαθμών και το εστιακό του βάθος ήταν 10 χλμ.

