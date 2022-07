Αλλεπάλληλοι ισχυροί σεισμοί στο Ιράν με νεκρούς και τραυματίες - Ισοπεδώθηκε χωριό

Ισχυρές σεισμικές δονήσεις στο Ιράν είχαν ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον πέντε άτομα και να τραυματιστούν περίπου άλλοι 20.

Ο πρώτος σεισμός μετρήθηκε στα 6,1R και ακολουθήθηκε από άλλους 10, με τον μεγαλύτερο να είναι 6,3R. Οι δονήσεις έπληξαν το νότιο Ιράν τις πρώτες πρωινές ώρες, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, καταγράφηκαν δύο σεισμοί 6,1 και 6,3 βαθμών μετά τον πρώτο, μεγέθους 6,1 βαθμών, που ισοπέδωσε το χωριό Σάγιεχ Χος, κοντά στις ιρανικές ακτές στον Κόλπο.

🔴 First reports from the area show severe damage after tonight's 6.1 and 6.2 earthquake in Southern Iranpic.twitter.com/EBq5tDWhkw