Ιράν: «Τζογαδόρε Τραμπ μπορεί να άρχισες τον πόλεμο, αλλά εμείς θα τον τελειώσουμε»

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν πυραύλους που εκτοξεύθηκαν πριν από λίγο από το Ιράν προς το Ισραήλ, ενώ αυτόπτης μάρτυρας είπε στο Ρόιτερς ότι είδε πύραυλο να πετάει ψηλά πάνω από την Ιερουσαλήμ.

Οι ένοπλες δυνάμεις γνωστοποίησαν ότι σειρήνες αντιαεροπορικού συναγερμού ήχησαν σε περιοχές σε όλο το Ισραήλ, ενώ συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας επιχειρούν για να αναχαιτίσουν την απειλή και δόθηκε οδηγία στο κοινό να καταφύγει σε προστατευμένο χώρο και να παραμείνει εκεί μέχρι νεωτέρας.

Την ίδια ώρα, η πρόσφατη εχθρική δράση εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών επέκτεινε το εύρος των θεμιτών για τις ένοπλες δυνάμεις του Ιράν στόχων, δηλώνει σε βίντεο που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα εκπρόσωπος του ιρανικού Κεντρικού Γενικού Επιτελείου Χατάμ αλ-Ανμπίγια.

Ο Εμπραχίμ Ζολφαγαρί δήλωσε πως οι ΗΠΑ θα πρέπει να αναμένουν βαριές συνέπειες για τις ενέργειές τους. «Αυτή η εχθρική ενέργεια (...) θα διευρύνει το εύρος των θεμιτών στόχων των ενόπλων δυνάμεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και θα ανοίξει το δρόμο για την επέκταση του πολέμου στην περιοχή», δήλωσε ο Ζολφαγαρί. «Οι μαχητές του Ισλάμ θα σας επιβάλουν βαριές απρόβλεπτες συνέπειες με ισχυρές και στοχευμένες (στρατιωτικές) επιχειρήσεις», πρόσθεσε.

«Κε Τραμπ, τζογαδόρε, μπορεί να άρχισες τον πόλεμο, αλλά εμείς θα είμαστε αυτοί που θα τον τελειώσουν», λέει ο Ζολφαγαρί στα αγγλικά στο τέλος της βιντεοσκοπημένης δήλωσής του.

