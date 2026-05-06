Ryanair: Ο επικεφαλής της ζητά την απαγόρευση των αλκοολούχων ποτών το πρωί στα αεροδρόμια

Ο CEO της γνωστής αεροπορικής εταιρείας άσκησε ιδιαίτερη κριτική στα αεροδρόμια και τα bars εντός των χώρων αναμονής, αναρωτώμενος γιατί σερβίρεται αλκοόλ ακόμη και από τις 5 ή 6 το πρωί

Ο CEO της Ryanair, Michael O’Leary, ζητά την απαγόρευση της πώλησης αλκοόλ στα αεροδρόμια πριν από τις πρωινές πτήσεις, υποστηρίζοντας ότι ένα τέτοιο μέτρο θα μπορούσε να μειώσει σημαντικά τα περιστατικά ανάρμοστης συμπεριφοράς εντός των αεροσκαφών.

Σε δηλώσεις του, τόνισε ότι η εταιρεία αναγκάζεται πλέον να εκτρέπει σχεδόν μία πτήση την ημέρα λόγω επεισοδίων που προκαλούν επιβάτες υπό την επήρεια αλκοόλ, όταν πριν από περίπου δέκα χρόνια το αντίστοιχο ποσοστό ήταν περίπου μία φορά την εβδομάδα.

Όπως σημείωσε, το φαινόμενο έχει εξελιχθεί σε σοβαρή πρόκληση για ολόκληρο τον κλάδο των αερομεταφορών.

Ο O’Leary άσκησε ιδιαίτερη κριτική στα αεροδρόμια και τα bars εντός των χώρων αναμονής, αναρωτώμενος γιατί σερβίρεται αλκοόλ ακόμη και από τις 5 ή 6 το πρωί.

Έκκληση για αυστηρότερους κανόνες στο αλκοόλ πριν τις πτήσεις

Παράλληλα, υποστήριξε ότι θα πρέπει να ισχύσουν αυστηρότεροι περιορισμοί, με απαγόρευση σερβιρίσματος εκτός των προβλεπόμενων ωρών αδειοδότησης και πιθανή εφαρμογή ορίου δύο ποτών ανά επιβάτη.

Όπως ανέφερε, η Ryanair ήδη εφαρμόζει μια πιο περιοριστική πολιτική στο αεροσκάφος, αποφεύγοντας την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ από επιβάτες, ωστόσο θεωρεί ότι το βασικό πρόβλημα εντοπίζεται στα αεροδρόμια, τα οποία –όπως είπε– «προωθούν την κατανάλωση και στη συνέχεια μεταφέρουν το πρόβλημα στις αεροπορικές εταιρείες».

Η συζήτηση γύρω από το ζήτημα εντείνεται, καθώς η μέθη σε πτήση αποτελεί ποινικό αδίκημα και μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε βαριά πρόστιμα ή φυλάκιση.

Στο μεταξύ, η Ryanair έχει ήδη ξεκινήσει νομικές ενέργειες κατά επιβατών που προκάλεσαν αναγκαστικές εκτροπές πτήσεων, διεκδικώντας αποζημιώσεις για τις ζημιές που υπέστη.

Με πληροφορίες από Guardian

