Το Ιράν θα καλλιεργεί ξανά όπιο μετά από 45 χρόνια - Τι σημαίνει αυτή η απόφαση

Το Ιράν επανεκκινεί τη νόμιμη καλλιέργεια οπίου για φαρμακευτική χρήση, μετά τις ελλείψεις που προκάλεσε η απαγόρευση καλλιέργειας από τους Ταλιμπάν

LifO Newsroom
LifO Newsroom
φωτ.: Getty
Το Ιράν σχεδιάζει να ξεκινήσει ξανά τη νόμιμη καλλιέργεια παπαρούνας για ιατρικούς σκοπούς, για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες, καθώς η προμήθεια οπιοειδών από το Αφγανιστάν έχει σχεδόν εξαφανιστεί λόγω της απαγόρευσης καλλιέργειας που επέβαλαν οι Ταλιμπάν.

Οι ιρανικές φαρμακευτικές εταιρείες που παράγουν μορφίνη και άλλα οπιοειδή βασίζονταν για χρόνια σε κατασχεμένες ποσότητες από το Αφγανιστάν. Ωστόσο, οι ποσότητες μειώθηκαν δραματικά, από 750 τόνους το 2021 σε μόλις 200 τόνους πέρυσι.

Η Ιρανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων προειδοποίησε ότι η συνεχιζόμενη έλλειψη μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. «Η νόμιμη καλλιέργεια είναι απαραίτητη για να διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα της παραγωγής», δήλωσε ο εκπρόσωπος του FDA, Μοχαμάντ Χασεμί, προσθέτοντας ότι το Ιράν χρειάζεται 500 τόνους οπίου ετησίως για φαρμακευτική χρήση.

Ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιαν υπέγραψε προσωπικά την έγκριση για την επανέναρξη της καλλιέργειας, ενώ το Ιράν αναμένεται να ζητήσει επίσημη άδεια από το Διεθνές Συμβούλιο Ελέγχου Ναρκωτικών του ΟΗΕ.

Η κίνηση αυτή γίνεται σε μια περίοδο που οι τιμές του οπίου έχουν εκτοξευθεί: από περίπου 100 δολάρια το κιλό πριν την απαγόρευση στο Αφγανιστάν, στα 730 δολάρια το πρώτο εξάμηνο του 2024.

Αν και η καλλιέργεια παπαρούνας είχε απαγορευτεί μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979, η ανάγκη για σταθερή και ελεγχόμενη φαρμακευτική παραγωγή επαναφέρει το θέμα. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι, υπό την εποπτεία του ΟΗΕ, το Ιράν θα μπορούσε όχι μόνο να καλύψει τις εγχώριες ανάγκες του αλλά και να εξάγει.

Ωστόσο, η χώρα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τεράστιες προκλήσεις με την παράνομη διακίνηση ναρκωτικών, τη χρήση συνθετικών ουσιών και την αυστηρή καταστολή που έχει οδηγήσει σε χιλιάδες εκτελέσεις και δεκάδες χιλιάδες συλλήψεις.

Με πληροφορίες από Financial Times

Διεθνή

