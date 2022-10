Ιράν: Συγκρούσεις με την αστυνομία στη γενέτειρα της Μαχσά Αμινί - «Πυροβολισμοί εναντίον διαδηλωτών»

Το ιρανικό ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων ISNA επιβεβαίωσε ότι ξέσπασαν συγκρούσεις σήμερα μεταξύ των δυνάμεων ασφαλείας και ανθρώπων που συγκεντρώθηκαν στη γενέτειρα της Μαχσά Αμινί, την πόλη Σαγκέζ, στην επαρχία Κουρδιστάν του βορειοδυτικού Ιράν, 40 ημέρες μετά τον θάνατό της νεαρής.

«Ένας περιορισμένος αριθμός από αυτούς που παρευρέθηκαν στην επιμνημόσυνη τελετή για τη Μαχσά Αμινί συγκρούστηκαν με αστυνομικές δυνάμεις στα περίχωρα του Σαγκέζ και διαλύθηκαν. Μετά τις διάσπαρτες συγκρούσεις, η πρόσβαση στο διαδίκτυο στο Σαγκέζ διακόπηκε για λόγους ασφαλείας», ανέφερε το πρακτορείο, προσθέτοντας ότι οι συγκεντρωμένοι ήταν περίπου 10.000.

Saqez, Iran, 26th October

Massive crowd are heading towards #MahsaAmini’s grave to commemorate her, 40 days after she died under Police custody.

People are protesting and striking in many cities of Iran, including the capital, Tehran.#مهسا_امینی